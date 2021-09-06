المشدد 10 سنوات لمتهم في إعادة إجراءات محاكمته بـ لجان المقاومة الشعبية

قضت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار معتز خفاجى، بمعاقبة المتهم محمد الرشيدي بالسجن المشدد 10 سنوات في اعادة اجراءات محاكمته فى اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بتهمة تكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة، وذخائر بدون ترخيص، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"لجان المقاومة الشعبية بكرداسة".

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم فى 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة، أسسوا من الأول وحتى الحادي عشر وآخرين مجهولين عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بـ ناهيا وكرداسة" لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.