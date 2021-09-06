مدمن مخدرات .. باحثة اجتماعية تكشف مفاجأة عن مُتهم في أحداث المنصة

استمعت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، لشهادة باحثة اجتماعية بوزارة الشئون الاجتماعية بعد فحصها لحالة متهم حدث في محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد، ومحمد البلتاجي و٧٦ آخرين، في القضية رقم ٧٢ لسنة ٢٠٢١، والمعروفة إعلاميا بـ "أحداث المنصة".

وأشارت الباحثة، إلى أن الحدث فهد طارق كان يقيم في منزل أسرته بمنطقة مدينة نصر مع والده ووالدته وشقيقه وشقيته، وهو أكبر الأولاد.

وأضافت الباحثة، أن والده وشقيقه الأصغر يتوليا أمر الأسرة، وان والدته كانت تعمل في حضانة ولكنها تركت العمل، ودخل الأسرة هو 5 آلاف جنيه شهرياً حصيلة عمل الأب في ورشة ميكانيكا.

وذكرت الباحثة ، أن المُتهم كان يعمل مغ والده خلال الثانوية العامة، وأنه كان متفوقاً دراسياً، ولكنه تعرف على بعض أصدقاء السوء، الأمر الذي جعله يدمن على المُخدرات.

وتعقد الجلسة برئاس المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس وحسام الدين فتحي أمين، وأمانة سر حمدي الشناوي.

والمتهمون في القضية هم محمد بديع، والسيد محمود عزت، ومحمد البلتاجي، وعمرو زكي، وأسامة يس، وصفوت حجازي، وعاصم عبدالماجد، ومحمد عفيفي، ومصطفى عبدالخالق، وحمدي مرسي شمعة، وياسر عبدالتواب، ومحمد لطفي، ومحمد جمعة، وعلي رمضان، وداود خيرت سليمان، وعاصم أبوالفتوح، وحمادة البدري، وأحمد حسن رزق، وجمال كمال، وعامر هدية، و59 آخرين.

ويواجه المتهمون تولى قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة عملها.

كما أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية، ودبروا وآخرون مجهولون تجمهرًا الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمدي تنفيذًا لغرض إرهابي.