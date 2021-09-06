مدمن مخدرات .. باحثة اجتماعية تكشف مفاجأة عن مُتهم في أحداث المنصة

استمعت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، لشهادة باحثة اجتماعية بوزارة الشئون الاجتماعية بعد فحصها لحالة متهم حدث في محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد، ومحمد البلتاجي و٧٦ آخرين، في القضية رقم ٧٢ لسنة ٢٠٢١، والمعروفة إعلاميا بـ "أحداث المنصة".
وأشارت الباحثة، إلى أن الحدث فهد طارق كان يقيم في منزل أسرته بمنطقة مدينة نصر مع والده ووالدته وشقيقه وشقيته، وهو أكبر الأولاد.
وأضافت الباحثة، أن والده وشقيقه الأصغر يتوليا أمر الأسرة، وان والدته كانت تعمل في حضانة ولكنها تركت العمل، ودخل الأسرة هو 5 آلاف جنيه شهرياً حصيلة عمل الأب في ورشة ميكانيكا.
وذكرت الباحثة ، أن المُتهم كان يعمل مغ والده خلال الثانوية العامة، وأنه كان متفوقاً دراسياً، ولكنه تعرف على بعض أصدقاء السوء، الأمر الذي جعله يدمن على المُخدرات.
وتعقد الجلسة برئاس المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس وحسام الدين فتحي أمين، وأمانة سر حمدي الشناوي.
والمتهمون في القضية هم محمد بديع، والسيد محمود عزت، ومحمد البلتاجي، وعمرو زكي، وأسامة يس، وصفوت حجازي، وعاصم عبدالماجد، ومحمد عفيفي، ومصطفى عبدالخالق، وحمدي مرسي شمعة، وياسر عبدالتواب، ومحمد لطفي، ومحمد جمعة، وعلي رمضان، وداود خيرت سليمان، وعاصم أبوالفتوح، وحمادة البدري، وأحمد حسن رزق، وجمال كمال، وعامر هدية، و59 آخرين.
ويواجه المتهمون تولى قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة عملها.
كما أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية، ودبروا وآخرون مجهولون تجمهرًا الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمدي تنفيذًا لغرض إرهابي.