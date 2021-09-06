وزير التعليم العالي: أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثالثة في هذه الكليات

قال الدكتور خالدعبد الغفار إن هناك أماكن شاغرة لطلاب الشعبة العلمية في كليات الزراعة والتربية تعليم ابتدائي شعبة طفولة آداب والتربية الرياضية والنوعية ومعاهد التمريض، بالإضافة إلى المعاهد العليا والخاصة المتوسطة.

وأضاف أنه يوجد أماكن شاغرة لطلاب الشعبة الأدبية في كليات التربية تعلمي ابتدائي وطفولة وسياحة وفنادق تربية نوعية فنية أو موسيقية.

وانطلق المؤتمر الصحفي للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الثانية للجامعات الحكومية والمعاهد بحضور الأستاذ السيد عطا رئيس قطاع التعليم المشرف العام على مكتب التنسيق والدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة ومسئولي مكتب التنسيق .

ويمكن للطلاب راغبي الحصول على النتيجة في تنسيق المرحلة الثانية 2021 عبر هذا الرابط https://tansik.egypt.gov.eg/



وكانت قد فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقع تنسيق المرحلة الثانية 2021 مساء الاثنين الماضي بعد أن أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي عن موعد إنطلاق المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات .



وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار خلال مؤتمر صحفي ، أن الحد الأدنى للقبول في تنسيق المرحلة الثانية 2021 لطلاب شعبة علمي علوم وشعبة علمي رياضة 62.07 % هو بينما لطلاب الشعبة الادبية هو 58.05%.