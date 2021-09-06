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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم العالي: أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثالثة في هذه الكليات

وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى

قال الدكتور خالدعبد الغفار إن هناك أماكن شاغرة لطلاب الشعبة العلمية في كليات الزراعة والتربية تعليم ابتدائي شعبة طفولة آداب والتربية الرياضية والنوعية ومعاهد التمريض، بالإضافة إلى المعاهد العليا والخاصة المتوسطة.

 

وأضاف أنه يوجد أماكن شاغرة لطلاب الشعبة الأدبية في كليات التربية تعلمي ابتدائي وطفولة وسياحة وفنادق تربية نوعية فنية أو موسيقية.

 

وانطلق المؤتمر الصحفي للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الثانية للجامعات الحكومية والمعاهد بحضور الأستاذ السيد عطا رئيس قطاع التعليم المشرف العام على مكتب التنسيق والدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة ومسئولي مكتب التنسيق .

 

ويمكن للطلاب راغبي الحصول على النتيجة في تنسيق المرحلة الثانية 2021 عبر هذا الرابط https://tansik.egypt.gov.eg/

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تنسيق المرحلة الثالثة 2021.. أماكن خالية لطلاب الشعبة الأدبية بهذه الكليات والمعاهد

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ننشر الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الشعبة العلمية بتنسيق المرحلة الثالثة 2021


وكانت قد فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقع تنسيق المرحلة الثانية 2021 مساء الاثنين الماضي بعد أن أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي عن موعد إنطلاق المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات .


وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار خلال مؤتمر صحفي ، أن الحد الأدنى للقبول في تنسيق المرحلة الثانية 2021 لطلاب شعبة علمي علوم وشعبة علمي رياضة 62.07 % هو بينما لطلاب الشعبة الادبية هو 58.05%.

اماكن شاغرة طلاب الشعبة العلمية وزير التعليم العالى والبحث العلمى نتائج تنسيق المرحلة الثانية الحد الأدنى للقبول

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