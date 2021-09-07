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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 7- 9- 2021

سعر الذهب
سعر الذهب

استمر استقرار سعر الذهب لليوم الرابع علي التوالي، اليوم الثلاثاء، الموافق 7-9-2021؛ دون أي تغيير على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة بمحلات الصاغة.

 

وبحسب ما اعلنه موقع إيجيبت جولد المحدد لأسعار المشغولات الذهبية؛ فقد وصل سعر عيار 21 الأشهر بين أعيرة الذهب لنحو 792 جنيها .

وبلغ سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 679 جنيها .

 

وسجل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة نحو 905 جنيهات .

 

ووبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 528 جنيها.


وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6336 جنيها و أوقية الذهب نحو 28.15 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 905.143 ألف جنيه .

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

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