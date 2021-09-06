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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يلتقي أعضاء البعثة البارالمبية عقب عودتهم من طوكيو

الدكتورأشرف صبحي
الدكتورأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أعضاء البعثة المصرية البارالمبية، بالمركز الأوليمبي بالمعادي، عقب عودتهم صباح اليوم من اليابان، واستقباله للبعثة بمطار القاهرة، بحضور الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية ورئيس البعثة.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيراً بالرياضيين بصورة غير مسبوقة، من خلال توفير كافة سُبل النجاح أمام الرياضة والرياضيين، وانعكس ذلك على نظرة الاتحادات الدولية للرياضة بمصر، الامر الذي يعود بالنفع على الرياضة وممارسيها، مضيفاً أن تكريم الرئيس للرياضيين خلق دوافع جديدة لحصد البطولات والميداليات في المحافل الإقليمية والدولية.


قدم "صبحي" الشكر للأجهزة الفنية والطبية المصاحبة للبعثة، كما قدم الشكر للشركات الراعية والتي ساندت الدولة في توفير كافة الإمكانات للأبطال، مشيداً بكافة اللاعبين المشاركين وعلى رأسهم إبراهيم حمدتو وهو مصدر الهام الدورة البارالمبية بطوكيو، مشيراً الي تناول الصحف العالمية لتجربة حمدتو انجاز لمصر وأبطالها البارالمبيين. 


أشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن الدولة المصرية تواصل دعمها للأبطال البارالمبيين حتى بعد اعتزالهم من خلال الاستعانة بهم كمدربين وفي الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية، لبناء أجيال جديدة نستكمل بها المنظومة الرياضية لتحقيق إنجازات رياضية تضاف لما حققته الأجيال السابقة.


يذكر أن البعثة المصرية شاركت في دورة الألعاب البارالمبية بعدد 49 لاعبا ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهي رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات.


وحصلت البعثة المصرية بطوكيو على 7 ميداليات بواقع 5 فضيات وبرونزيتين لكل من " فاطمة عمر، شريف عثمان، محمود صبري، رحاب رضوان، محمد صبحي، هاني عبد الهادي" في رفع الأثقال، فضلا عن محمد الزيات في الباراتيكوندو.

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة البعثة المصرية البارالمبية المركز الأوليمبي بالمعادي الدكتور أشرف صبحي دورة الألعاب البارالمبية

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