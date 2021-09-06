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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حريق يلتهم 50 شجرة بمزرعة جوافة في قنا

صدى البلد

تسبب اندلاع حريق مزرعة جوافة فى احتراق ٥٠ شجرة بقرية الشيخ حسين التابعة لمركز نقادة جنوب قنا ، دون أي إصابات بين المواطنين.

 

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا ، إخطارًا من مركز شرطة نقادة ، يفيد باندلاع حريق فى مزرعة جوافة على مساحة ٣ فدان ، تسبب فى احتراق ٥٠ شجرة ، دون أي يسفر عن أى إصابات بين المواطنين.

 

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دفعت إدارة الحماية المدنية بـ قنا ، برئاسة العميد هانى الأتربي، مدير الإدارة ، بعدد من السيارات للتعامل مع الحريق، فور تلقى إخطاراً بالحريق.


و تمكنت قوات الإطفاء بقيادة النقيب أسامة حمدى، من السيطرة على الحريق، قبل امتداده لبقية المساحة المزروعة بالأشجار، وتبين أن الحريق قضى على ٥٠ شجرة مزروعة على مساحة ربع فدان من إجمالى ٣ أفدنة .


تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حريق مزرعة جوافة نقاده قنا المواطنين احتراق شجرة

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