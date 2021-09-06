ضبط سيارة نقل تحمل ٢ طن أحجار ذهب بطريق قنا الصحراوى

يستقلها 4 عاطلين

تمكنت قوة أمنية بـ قنا ، من ضبط سيارة نقل يستقلها ٤ عاطلين و محملة بـ ٢ طن أحجار يستخلص منها الذهب.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا ، إخطارًا يفيد تمكن كمين أمنى بطريق قنا - سوهاج الصحراوى، بضبط سيارة ربع نقل يستقلها ٤ أشخاص ،محملة بـ ٢ طن أحجار ذهب .

جرى ضبط كل من : حسن.ع. أ، و حماده.ع.م ، و حجازى.ح.ي ، و شقيقه يوسف.ح.ي " مقيمون بقرية حجازة قبلى التابعة لمركز قوص".

تحفظت القوة الأمنية، بقيادة كريم نافع، من قوة مركز شرطة قنا ، على السيارة و مستقليها و المضبوطات لحين العرض على النيابة العامة.

جرى تحرير محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة بـ قنا لمباشرة التحقيقات.