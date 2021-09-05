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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفد مجلس الوزراء يتابع مشروعات حياة كريمة بقرى قنا

استقبال وفد مجلس
استقبال وفد مجلس الوزراء

استقبل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، صباح اليوم الأحد، وفداً من أمانة متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء برئاسة المهندس هيثم مازن،  لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ورصد أهم التحديات التي تعترض انتظام سير العمل بتلك المشروعات.

 

جاء ذلك بحضور حازم عمر، نائب محافظ قنا والعميد وليد عطالله، ممثل المنطقة الغربية العسكرية و المشرف على متابعة مشروعات حياة كريمة بقنا، والمهندس تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة والمهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد للمحافظة والقيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز الخمسة المستهدفة.

 

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وأوضح محافظ قنا، بأنه يتم تقديم كافة أوجه الدعم للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بصفتها المسئولة عن تنفيذ مشروعات حياة كريمة لضمان تنفيذها بصورة لائقة تتوافق مع رؤية القيادة السياسية في توفير حياة كريمة للمواطنين، مشيراً إلى أن المشروعات التى تم البدء في تنفيذها ضمن أعمال المبادرة تسير وفقا لمعدلات التنفيذ المقررة لها.

 

وأضاف محافظ قنا، بأن هناك بعض التحديات التى تم طرحها من قبل الجهة المنفذة تمهيدا لرفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء وتم وضع الحلول اللازمة لها، موجها المسئولين بضرورة إعداد قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة يتم تحديثها أسبوعيا عن معدلات التنفيذ والمعوقات وسبل مواجهتها.


من جانبه أوضح العميد وليد عطالله ، المشرف على متابعة مشروعات حياة كريمة بـ قنا ، أنه من المستهدف تنفيذ ٦٩٠ مشروع فى قطاعات " مياه الشرب والصرف الصحى - التربية والتعليم - الغاز الطبيعى - الإتصالات - الصحة - الشباب والرياضة - الكهرباء - الطرق - مجمعات الخدمات - المجمعات الزراعية - التضامن الإجتماعى".

 

و أشار عطالله ، إلى أنه تم البدء بالفعل فى الأعمال الإنشائية لـ ١٥٨ مشروع وجارى البدء فى المشروعات المتبقية مقدما شكره للأجهزة التنفيذية بالمحافظة على دعمهم الكامل وتذليلهم لكافة العقبات التى تعترض تنفيذ المشروعات.

 

يُذكر أن وفد أمانة متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء سوف يتفقد المشروعات الخدمية التى يجرى تنفيذها بمحافظة قنا ضمن مبادرة حياة كريمة خلال الفترة من اليوم الأحد، حتى الثلاثاء المقبل لمتابعة معدلات تنفيذها وتحديد المعوقات و إعداد تقرير مُفصل بشأنها و تسليمه لرئاسة مجلس الوزراء لإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها يأتى ذلك فى إطار حرص الحكومة على إنجاز المشروعات فى مواعيدها المقررة تمهيداً لدخولها الخدمة و من ثم تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمه للمواطنين بقرى الريف المصرى.

استقبال وفد مجلس الوزراء

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حياة كريمة قنا المشروعات القومية المبادرة الرئاسية التحديات المشروعات مجلس الوزراء

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