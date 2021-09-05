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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا: إزالة معوقات سير العمل بمدينة الأمل الجديدة

صدى البلد

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، اجتماعا موسعاً لمتابعة سير العمل بمدينة الأمل الجديدة بنجع حمادي، للوقوف علي أهم التحديات التي قد تعيق حركة العمل، ومحاولة حلها بشكل عاجل.

 

جاء ذلك بحضور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والمهندس تامر سعيد ، السكرتير العام للمحافظة ، والمهندسة فاطمة إبراهيم ، السكرتير العام المساعد ، بالإضافة إلي ممثلين عن الهيئة العربية للتصنيع، ومسئولي التخطيط العمراني والطرق والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي ورئيس مجلس أمناء المدينة.

 

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وأوضح محافظ قنا، خلال الاجتماع أن شركة مياه الشرب  الصرف الصحي هي التي ستتولى تنفيذ أعمال مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة الجديدة ، بحيث يتم الانتهاء من الأعمال في يونيو ٢٠٢٢، كما أن الهيئة العربية للتصنيع سوف تنتهي من وضع المخطط العام للطرق الداخلية بالمدينة في غضون شهر  من الآن .

 

ووجه محافظ قنا، مسئولي التخطيط العمراني، وهيئة المساحة بضرورة مراجعة أعمال الرفع المساحي للمدينة، والتأكد من مطابقتها للمخطط الاستراتيجي الذي تم وضعه لضمان تنفيذ الأعمال وفقا للأطر المخطط لها، مضيفا أن المحافظة بصدد عمل مسابقة لدعم المدينة بعدد من المهندسين المتخصصين بهدف التيسير علي المواطنين المنتفعين في إنهاء كافة الإجراءات الفنية الخاصة بهم .

 


وتابع محافظ قنا، أنه تم الانتهاء من فتح الشوارع الرئيسية بالمجاورة الأولي والثانية ، وتم تسليم 3100 قطعة أرض للمستفيدين ، بالإضافة إلي أنه يجري نهو فتح الشوارع الرئيسية بالمجاورة الثالثة والرابعة.

 

وأشار محافظ قنا ، إلي أن الدولة تسابق الزمن لإحداث نقلة نوعية في نمط الحياة العمرانية بالمدن الجديدة ، و القضاء على العشوائيات بمختلف محافظات الجمهورية، من خلال إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، والتوسع فيما هو قائم بهدف زيادة الرقعة السكانية، الأمر الذي يسهم في تخفيف الضغط عن المدن الكبرى وعواصم المحافظات.


يذكر أن مدينة الأمل الجديدة بـ نجع حمادي مقامة على مساحة 1539 فدان وتم الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي لها وهى مقسمة إلى 4 مجمعات تضم 14 ألف قطعة سكنية بمساحة 240م2 للقطعة، فضلاً عن مناطق للخدمات" التعليمية - الصحية - إدارية - اجتماعية- ثقافية- رياضية- أمنية- بريدية- محطات وقود- مسطحات خضراء" ومن المتوقع أن يصل عدد سكانها إلى 250 ألف نسمة.

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