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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات 2021 .. غدا

مرحلة تقليل الاغتراب
مرحلة تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات 2021

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب غدا الأربعاء وتستمر هذه المرحلة حتى يوم الأحد.

 

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بعد إعلان موعد انطلاقها.. ننشر قواعد مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات

 

وقال عبدالغفار خلال مؤتمر صحفي له امس ، إن هذه المرحلة تشمل طلاب المرحلة الأولى والثانية من التنسيق.

 

وانطلق المؤتمر الصحفي للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الثانية للجامعات الحكومية والمعاهد بحضور السيد عطا رئيس قطاع التعليم المشرف العام على مكتب التنسيق والدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة ومسئولي مكتب التنسيق.

 

ويمكن للطلاب راغبي الحصول على النتيجة في تنسيق المرحلة الثانية 2021 عبر هذا الرابط https://tansik.egypt.gov.eg/

 

وكانت قد فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقع تنسيق المرحلة الثانية 2021 مساء الاثنين الماضي بعد أن أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي عن موعد إنطلاق المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات .

 

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال مؤتمر صحفي ، أن الحد الأدنى للقبول في تنسيق المرحلة الثانية 2021 لطلاب شعبة علمي علوم وشعبة علمي رياضة 62.07 % هو بينما لطلاب الشعبة الادبية هو 58.05%

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