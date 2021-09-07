أحلام البسطاء أوامر.. قوافل الخير تطرق أبواب المحافظات ويستقبلها المحافظون.. ومحتوياتها تدخل الفرحة على 5 ملايين مواطن

سيارات قوافل أبواب الخير:

21 سيارة محملة بـ 38 ألف كرتونة للبحيرة

38 ألف كرتونة و30 سرير غسيل كلوي للمنوفية

أسيوط تستقبل 46 ألف كرتونة غذائية

بدأت مختلف محافظات الجمهورية استقبال سيارات قوافل أبواب الخير، والتي نظمها صندوق «تحيا مصر» تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تزامنا مع الإحتفال باليوم العالمي للعمل الخيري، والتي تعد أكبر قافلة مساعدات للأسر الأولى بالرعاية، تصل محتوياتها لنحو 5 ملايين مواطن، وبتكلفة 650 مليون جنيه.

وتعد قافلة أبواب الخير التي ينفذها صندوق تحيا مصر أكبر قافلة انسانية في التاريخ لما تحويه تلك القافلة من مساعدات للأسر الآولى بالرعاية في جميع المحافظات، والتي تنفذ بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي، ووزارة الصحة، و18 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني.

21 سيارة محملة بـ 38 ألف كرتونة للبحيرة

ففي محافظة البحيرة استقبل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بمجمع دمنهور الثقافي قافلة المساعدات الطبية والاجتماعية التابعة لصندوق تحيا مصر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وتفقد القافلة التي تضم ٢١ سيارة تريلا تضم المواد الغذائية والملابس والأجهزة الطبية.

محافظ البحيرة يستقبل قافلة أبواب الخير

وتضم القافلة التي استقبلتها محافظة البحيرة، ١٩ سيارة محملة بـ ٣٨ ألف كرتونة مواد غذائية جافة زنة الكرتونة ١١ كجم وتضم زيت وسمن وسكر وارز ومكرونة وفول وتمر وشاى وعصير وسيارة ملابس تضم ١٥٠٠ كرتونة ملابس بكل كرتونة ١٠ قطع بإجمالي ١٥٠٠٠ قطعة ملابس، وفى قطاع الصحة توفير سيارة تضم ١٨ حضانة و١٤ جهاز علاج بالضوء و٥ جهاز افاقة و٢ جهاز قياس صفراء و٧ جهاز ضغط مجرى هوائي و٧ جهاز تنفس صناعى و٨ سرير رضيع و٢٢ ماكينة ضخ سوائل و١٨ ماكينة سحب سوائل.

38 ألف كرتونة و30 سرير غسيل كلوي للمنوفية

وفي محافظة المنوفية استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أكبر قافلة مساعدات اجتماعية وطبية لدعم الأسر الأولى بالرعاية والتى أطلقها صندوق تحيا مصر تزامناً بالاحتفال باليوم العالمي للعمل الخيري تحت رعاية عبد الفتاح السيسى وبالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعى ومنظمات المجتمع المدنى.

محافظ الشرقية يستقبل قافلة أبواب الخير

وأوضح محافظ المنوفية بأن قافلة صندوق تحيا مصر بمحافظة المنوفية تضم (19) سيارة كونتنر وتشمل (38) ألف كرتونة مواد غذائية جافة " تحت مبادرة بالهنا والشفا "، وعدد (2) سيارة جامبو تحتوى على 30 سرير غسيل كلوى تحت مبادرة " كلنا جنبك"، وأكد المحافظ بأن عملية توزيع القافلة ستتم بالتنسيق بين مديرية التضامن الإجتماعي والوحدات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني بنطاق المحافظة من خلال قاعدة البيانات المسجلة وفقاً لكشوف الإستحقاق المعدة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

أسيوط تستقبل 46 ألف كرتونة غذائية

وفي محافظة أسيوط استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الاثنين قافلة أبواب الخير المخصصة لمحافظة أسيوط، والتي تعد أكبر قافلة مساعدات إنسانية مقدمه من صندوق تحيا مصر بالتعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني لدعم ورعاية الأسر الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

قافلة أبواب الخير

وضمت قافلة المساعدات التي وصلت محافظة أسيوط، 25 سيارة تريلا وسيارتين جامبو محملين بعدد 46 ألف كرتونة غذائية جافة بوزن 11 كيلو للكرتونة ضمن مبادرة "بالهنا والشفا" و15 ألف قطعة ملابس وتيسير زواج 20 فتاة من الأسر الأولى بالرعاية ضمن مبادرة "دكان الفرحة" و17 كرسي غسيل كلوي ضمن مبادرة "كلنا جنبك"، وذلك تمهيدًا لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بقرى ونجوع ومراكز المحافظة.

36 ألف كرتونة غذائية لكفر الشيخ

وفي محافظة كفر الشيخ استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، قافلة أبواب الخير ضمن المبادرة الرئاسية، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، ووزارة التضامن الاجتماعي، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس كأكبر قافلة مساعدات إنسانية وبمشاركة 18 جمعية رئيسية على مستوى الجمهورية بإجمالي 5 ملايين كرتونة منهم.

محافظ الاسكندرية يستقبل قافلة أبواب الخير

وضمت قافلة أبواب الخير، 18 حاوية محملة ب 36 آلاف كرتونة مواد غذائية جافة، وتتضمن الكرتونة "4 كيلو أرز، 1.5 ك مكرونة، عبوة زيت، نصف كيلو فول، 2 كيلو سكر، عبوة شاي، لافتًا أنه سيتم توزيعها على الجمعيات الأهلية تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، تقدم للمواطنين المستحقين بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.

72 ألف كرتونة غذائية للمنيا

واستقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم ، قافلة " أبواب الخير " والتي تعد أكبر قافلة مساعدات انسانية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وينفذها صندوق تحيا مصر، لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، تزامنا مع اليوم العالمي للخير وبالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني.

قافلة أبواب الخير

وضمت القافلة 36 شاحنة، تشمل 72 الف كرتونة مواد غذائية و25 الف قطعة ملابس ،ومستلزمات الزواج ل40 فتاة من الاولي بالرعاية ، وذلك ضمن مبادرتي بالهنا والشفا ودكان الفرحة، و 54 حضانة بمشتملاتها وحضانة متنقلة ، و42 جهازا للعلاج بالضوء و15 جهاز إفاقة و6 أجهزة لقياس الصفراء و21 جهاز ضغط المجري الهوائي و21 جهاز تنفس صناعي و24 سرير للرضع و66 ماكينة ضخ للسوائل و54 ماكينة سحب السوائل و 5 ماكينات غسيل كلوي و25 كرسي للغسيل الكلوي وذلك ضمن مبادرتي يوم جديد وكلنا جنبك .