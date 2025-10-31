مقارنة بالأرقام بين الزمالك ووادي دجلة.. التفاصيل صادمة

طرح الناقد الرياضي خالد طلعت مقارنة بين نادي القلعة البيضاء ونادي ووادي دجلة.

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"مقارنة بالأرقام بين الزمالك ووادي دجلة !!!".

وإليكم المقارنة:

خالد طلعت يرصد تراجع الزمالك في الدوري:

وكان قد رصد الناقد الرياضي خالد طلعت تراجع نتائج نادي الزمالك في الفترة الأخيرة ببطولة الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى أن الفريق لم يحقق أي فوز خلال آخر أربع مباريات له في المسابقة، التي أُقيمت جميعها في القاهرة.

ونشر خالد طلعت عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك منشورًا قال فيه: “الزمالك في آخر 4 مباريات في الدوري لم يحقق أي فوز وكانت جميعها في القاهرة".

وتابع: “تعادل مع الجونة ثم هزيمة من الأهلي ثم تعادل مع غزل المحلة ثم تعادل مع البنك الأهلي”.

وأضاف: “3 تعادلات وهزيمة بدون تحقيق أي فوز، الزمالك حصد 3 نقاط فقط من 12 نقطة وفقد 9 نقاط كاملة”.

واختتم: "الزمالك اهتزت شباكه في كل المباريات الأربعة وسجل 4 أهداف ودخل مرماه 5 أهداف".