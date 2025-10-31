قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأوضاع في الفاشر تزداد سوءا.. واستهداف مباشر للمدنيين والمستشفيات
اهتمام إعلامي عالمي بافتتاح المتحف المصري الكبير كأكبر حدث تاريخي منتظر
تزامناً مع ختام مولده.. الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الدسوقي | صور
منع الإنجاب حرام شرعا.. أزهري يهاجم تصريحات الفنان عباس أبو الحسن
القادة والزعماء يتوافدون..أحمد موسى: العالم كله عنده حدث واحد اسمه المتحف المصري الكبير
ليلة الحدث العالمي.. أحمد موسى من أمام المتحف الكبير: كلنا فخورين بمصر
روسيا والأردن تلغيان متطلبات تأشيرة السفر بينهما اعتبارا من 13 ديسمبر المقبل
طلاب إعلام الأهلية بالإسكندرية يطلقون 3 مبادرات توعوية
كيفية التأمين على العمالة غير المنتظمة 2025.. المستندات المطلوبة
أحمد جابر: المتحف المصري الكبير فخر للأمة ورسالة من الرئيس السيسي تؤكد عظمة مصر
الأقدم والأحداث.. تعرف على محتويات المتحف المصري بالتحرير والمتحف الكبير
تعرف على الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير
رياضة

مقارنة بالأرقام بين الزمالك ووادي دجلة.. التفاصيل صادمة

باسنتي ناجي

طرح الناقد الرياضي خالد طلعت مقارنة بين نادي القلعة البيضاء ونادي ووادي دجلة.

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"مقارنة بالأرقام بين الزمالك ووادي دجلة !!!".

وإليكم المقارنة:

خالد طلعت يرصد تراجع الزمالك في الدوري:

وكان قد رصد الناقد الرياضي خالد طلعت تراجع نتائج نادي الزمالك في الفترة الأخيرة ببطولة الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى أن الفريق لم يحقق أي فوز خلال آخر أربع مباريات له في المسابقة، التي  أُقيمت جميعها في القاهرة.

ونشر خالد طلعت عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك منشورًا قال فيه: “الزمالك في آخر 4 مباريات في الدوري لم يحقق أي فوز وكانت جميعها في القاهرة".

وتابع: “تعادل مع الجونة ثم هزيمة من الأهلي ثم تعادل مع غزل المحلة ثم تعادل مع البنك الأهلي”.

وأضاف: “3 تعادلات وهزيمة بدون تحقيق أي فوز، الزمالك حصد 3 نقاط فقط من 12 نقطة وفقد 9 نقاط كاملة”.

 واختتم: "الزمالك اهتزت شباكه في كل المباريات الأربعة وسجل 4 أهداف ودخل مرماه 5 أهداف".

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصاريكتب: المتحف الكبير..افتتاح القرن الذي سيغيّر وجه السياحة في مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

