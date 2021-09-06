خبير يوضح سبب أزمة الرقائق الإلكترونية التي تجتاح صناعة السيارات العالمية

قال عمر بلبع، خبير قطاع السيارات، إن كل منظومة صناعة الرقائق الإلكترونية تضررت بسبب فيروس كورونا.

وتابع خلال حواره ببرنامج "مال وأعمال" والمذاع عبر قناة " إكسترا نيوز"،:" المصانع أحجمت بعض الشيء عن صناعة الرقائق الإلكترونية بالسيارات، نظرًا لظروف كورونا".

أوضح خبير قطاع السيارات:" الرقائق الإلكترونية التي تجتاح صناعة السيارات العالمية نعنبر الصندوق الأسود للسيارة، حيث تستطيع أن تُخرج العيوب وتجعل السيارة بكفاءة معينة إذا كان هناك أي قصور في أي جزء بالسيارة.

وأشار إلي أن هناك شركة في إحدى الدول الآسيوية تنتج حوالي 60% من الرقائق الإلكترونية، وعندما قلت ساعات العمل وأُغلقت المصانع بسبب أزمة كورونا قل التصدير وبالتالي حدث قصور في الإنتاج والإستيراد، وبالتالي تضررت كل المنظومة.