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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مبادرة حياة كريمة.. منال عوض تكشف حجم الأعمال في دمياط

منال عوض، محافظة
منال عوض، محافظة دمياط

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إن حياة كريمة في دمياط ستكون في قرى مركز كفر سعد، مضيفة أن 28 مشروع صرف صحي في قرى مركز كفر سعد بدمياط ضمن مبادرة حياة كريمة.


وتابعت  الدكتورة منال عوض، في حوار عبر زووم، مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن هناك 16 مشروعا لـ تبطين الترع وتأهليلها ضمن مبادرة في المحافظة، و27 مشروع للصحة و22 مدرسة جديدة.


وأكدت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن 570 حالة سكن كريم بدمياط ضمن المبادرة في دمياط، 6 مشروعات انشاء حماية مدنية، لافتا إلى أن كثافة الفصول تصل لـ 55 طلب حاليا وتنخفض لـ 30 طالب.

 

وأكملت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن 791 مشروع بتكلفة 3 مليارات جنيه في المرحلة الأولى لحياة كريمة في دمياط، مستدركا أن لدينا معرض دائم لصغار الصناع في مدينة الأثاث، وجائحة كورونا أثرت بشكل نسبي على مبيعات الورش في مدينة الأثاث.

منال عوض محافظ دمياط أحمد موسى صرف صحي حياة كريمة

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