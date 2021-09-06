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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير المالية: نستهدف تحصيل تريليون جنيه من الضرائب

وزيرالمالية
وزيرالمالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المستهدف في العالم المالي الحالي تحصيل تريليون جنيه من الضرائب.

 

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، اليوم الإثنين، أن العاملين بالتسويق عبر الإنترنت يتهربون من سداد ضريبة القيمة المضافة، والمخالفون الذين لا يسددون ضريبة القيمة المضافة يتم إحالتهم للنيابة العامة.


وأكد محمد معيط، أن البيع بدون فاتورة يعرض أصحاب الشركات لعقوبة تصل إلى 5 سنوات سجن، مشيرا إلى أن الفواتير الإلكترونية تساهم في التصدي للتهرب الضريبي.

 

وتابع معيط: لن نفرض أي ضرائب جديدة على البورصة المصرية.. قمنا بعمل لائحة استرشادية لقانون البورصة الذي قد صدر منذ أكثر من عام".

 

وأردف: نستهدف تنشيط البورصة المصرية من أجل تحسين الاقتصاد المصري، ووزير المالية لا يملك إصدار القوانين بشكل منفرد.

 

وأكد وزير المالية، أن مصر لديها عدد كبير من الموانئ على أعلى مستوى، وجائحة كورونا أثرت بشكل كبير على أسعار المواد الخام في العالم، مضيفا أن الجائحة أثرت على مصر بشكل أقل من دول العالم.


وأردف وزير المالية، أن مصر نجحت في السيطرة على التضخم رغم الجائحة التي تضرب العالم بقوة، موضحا أن مصر حققت معدلات نمو في ظل جائحة كورونا.


واختتم أن العالم يشيد بصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة فيروس كورونا، وبذلنا مجهودا كبيرا من أجل الحفاظ على الاستقرار في الأوضاع الاقتصادية.


وأكمل الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر لديها إمكانيات كبيرة وستعود إلى قوتها الاقتصادية قبل كورونا، مشيرا إلى أن مصر لم تتوقف عن تحفيز الاقتصاد بالرغم من ازمة كورونا.


وأوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة وضعت خطط قوية من أجل توفير فرص العمل وكل القطاعات في الدولة تشهد طفرة حقيقية، لافتا إلى أن العالم ينظر لحجم التطوير الذي تقوم به الدولة لتحسين الاقتصاد.
 

 

محمد معيط وزير المالية القيمة المضافة ضريبة القيمة البورصة المصرية

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