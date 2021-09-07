بعد إقالة البدري.. مفاضلة بين حسام حسن وجلال.. والاتحاد يفكر في فايلر

في سقطة جديدة للكرة المصرية، فشل الكابتن حسام البدري المدير الفني "المُقال" في تحقيق أداء مرضي أمام منتخبي أنجولا والجابون المتواضعين فنيا والمنظمين في أرض الملعب، بسبب إعتماد البدري على فكر عقيم وعشوائية مفرطة على أرض الملعب، جعلت من المنتخب المصري العريق إفريقيا فريق بلا هوية أو انياب تذكر، وهو المنتخب الذي كان المرشح الأول للفوز بأي بطولة يشارك بها.

الشعب يريد إقالة حسام البدري

البدري

في رد فعل سريع وحاسم لمطالب المصريين الذين شعروا بالخزي من أداء منتخبهم بقيادة البدري، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، فى اجتماعه الطارئ اليوم، برئاسة أحمد مجاهد، توجيه الشكر إلى حسام البدرى والجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول على الفترة الماضية، التي قضاها في قيادة الفريق، وإعفائهم من مهمتهم، كما قرر استمرار انعقاده للإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد خلال 48 ساعة، على أن يتولي "فينجادا" المدير الفني للإتحاد المصري مسؤولية قيادة المنتخب.

ويبلغ الشرط الجزائى فى عقد البدرى راتب "شهرين"، تبلغ قيمته مليون و650 ألف جنيه.



أبرز المرشحين لخلافة البدري

فينجادا

فينجادا المدير الفني السابق لنادي الزمالك يعتبر علي رأس المرشحين، علي الرغم من حالة الغضب من جانب الجماهير المصرية بطرح أسم المدرب البرتغالي في ظل إبتعادة عن المجال التدربي وعدم تحقيقة لنجاحات خلال السنوات الأخيرة الماضية، بينما يشعر البعض بالراحة لطرح أسم المدرب السويسري "رينيه فايلر" الذي تمكن من قيادة الأهلي لتحقيق لقب الدروي العام، كما تم طرح أسم "فيريرا" المدرب البرتغالي الذي تمكن من قيادة نادي الزمالك لبطولة لثنائية المحلية موسم 2014/2015.

ودخل الثنائي "هيكتور كوبر" الأرجنتيني، و"شوقي غريب"، دائرة الترشيحات لخلافة حسام البدرى، كما دخل اليوناني "تاكيس جونياس" المدير الفني الحالي لبيراميدز دائرة المرشحين أيضا لقيادة المنتخب خلال الفترة المقبلة.

فايلر

نشطاء السوشيال ميديا يطالبون بحسام حسن أو إيهاب جلال

حسام حسن

يُعد حسام حسن مدرب الاتحاد السكندري حاليًا واحدًا من الأسماء المرشحة بقوة لقيادة منتخب مصر، على السوشيال ميديا، خلال هذه الفترة، نظرًا لكفائته وحماسته المعروف بها، حيث طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بحسام حسن مدربًا للمنتخب، ومنحه الفرصة للمرة الأولى، خاصة بعد توهجه ونجاحه مع منتخب الأردن من قبل.

إيهاب جلال

كذلك تعالت أصوات تطالب بإيهاب جلال لتصحيح الأوضاع، حيث كان مدرب الاسماعيلي الحالي أحد أبرز الأسماء لقيادة المنتخب منذ عام 2019، وبالفعل كانت المفاوضات تتم معه قبل أن يُفاجأ الجميع بتحويل البوصلة نحو حسام البدري، حيث يتميز إيهاب جلال بقدراته الفنية العالية على قيادة أي فريق في حالة طوارئ، كما تشهد له عديد من الإنجازات أبرزها مع فريق المقاصة، وانقاذ الاسماعيلي من الهبوط هذا الموسم.



آراء المتخصصين في أداء منتخب البدري

احمد ناجي

انقسمت آراء المتخصصين في مسؤولية البدري عن سوء النتائج، حيث يرى أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى سموحة الحالي، ومدرب حراس المنتخب السابق، أن حسام البدري قد تمكن حتي الأن من النجاح والخروج بالنتيجة المطلوبة خلال مواجهتي إنجولا والجابون، وذلك في ظل الإجهاد البدني للاعبين، على الرغم من عدم رغبة البعض في الأعتراف بتلك النقطة، مضيفا انه يجب علي إتحاد الكرة المصري توفير الوقت الذي يجعل المنتخب المصري قادر علي خوض مباريات ودية خلال التوقفات الدولية، وذلك لم يحدث وليس ذنب حسام البدري، الذي ليس من المفترض أن يقوم بتقديم طلب لهذا، بل أن إتحاد الكرة هو المسؤول عن المنظومة الرياضية بصورة عامة ويجب توفير كل سبل الراحة للمدرب وللاعبين من أجل الظهور بالصورة المطلوبة في النهاية.

فكري صالح

فيما قال فكري صالح مدرب المنتخب الأول السابق، إن إقالة البدري كانت مطلب شعبي، خاصة عقب التعادل مع الجابون أمس، مشددا على أن الاعلام الرياضي والجماهير كان لديهم مطلب عام وهو اقالة “البدري"، الذي لم يكن ليحقق اي نجاح في الفترة القادمة، في ظل تلك الثورة الشعبية، موضحا أن أي جهاز فني يكون يحتاج لدعم اعلامي وشعبي حتي يحقق الانجازات.

وأشار إلى أنه يجب محاسبة من اختار البدري لقيادة المنتخب، خاصة أن الاختيار جاء لموافقته على الجهاز المعاون المقترح، وليس مثل ايهاب جلال الذي اصر على اختيار جهازه المعاون بنفسه، وفشل البدري في تحقيق اي نجاح مع المنتخب الاوليمبي، لذلك كان من الطبيعي ألا يتولي قيادة المنتخب الاول، ولكن ما حدث كان مثير للدهشة.



ميدو

من جانبه، انتقد النجم أحمد حسام "ميدو"، حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر السابق، بسبب المستوي الفني الذى ظهر به الفراعنة أمام الجابون فى الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، مؤكدا أنه لا يتفق مع تصريحات حسام البدري حول خروج المنتخب بنتيجة إيجابية، هذا أمر خاطيء، خاصة أن هناك أخطاء فنية وتكتيكية من جانبه، ولا يجب أن يقع فيها مدرب هاوي

وأضاف: "من الواضح أن حسام البدري متوتر خلال قيادته لمباريات المنتخب الوطني فى المباريات الماضية، وهو الأمر الذى يتم نقله للاعبين ويظهروا بشكل متواضع، وهناك حالة من الجفاء بين الجماهير المصرية والمنتخب الوطني، لأن الجميع حزين على شكل الفراعنة فى المباريات الأخيرة بسبب الأداء الباهت الذى لم يتحسن على الاطلاق"، مشددا على أن فكرة تعيين فينجادا لقيادة الفراعنة هو أمر فاشل للغاية ولن يفيد على الاطلاق، مطالبا بمنح الفرصة لحسام حسن.