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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| بورشه تكشف عن النسخة الكهربائية 919 Street.. عادات سيئة "تقتل" سيارتك وتقلل عمرها الافتراضي

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبار وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

 

بورشه تكشف عن النسخة الكهربائية 919 Street بمعرض ميونخ

نستعد  شركة بورشه للسيارات لـ معرض ميونخ الدولي للسيارات IAA من خلال سلسلة من الإعلانات الغامضة لتشويق العملاء للموديلات الجديدة.

 

5 عادات سيئة "تقتل" سيارتك وتقلل عمرها الافتراضي

تعتبر السيارة هي الوسيلة الأكثر أمانًا ورفاهية وراحة للتنقل خاصة في المدن، وللمحافظة على عُمر السيارة طويلًا يجب على المالك اتباع عدة خطوات والتوقف عن بعض العادات السيئة التي قد "تقتل" السيارة وتقصر في عمرها الافتراضي.

 

سعر لامبورجيني سيان الخارقة موديل 2021 في الإمارات | صور

تعد "لامبورجيني" من أقوى علامات السيارات الخارقة فى العالم، وهى الخيار الأفضل لمحبي السرعة و القوة الجامحة، وتلقى هذه العلامة حضوراَ قوياً في الأسواق العربية خاصةً السوق الإماراتي، ومن بين أحدث وأغلى طرازاتها لامبورجيني سيان موديل 2021.

 

جديد في مصر.. هوندا تطلق نسختها "اكورد" فيس ليفت | صور

تواصل شركة هوندا اليابانية العريقة، تعزيز تواجدها داخل السوق المصري للسيارات حيث كشفت عن نسختها الشهيرة اكورد فيس ليفت والتي تنتمي إلى فئة السيدان، وسوف تقدم السيارة عبر فئة واحدة من التجهيزات والتي تضم حزمة من وسائل الحماية و الأمان إلى جانب أنظمة التحكم و الرفاهية وبرامج مساعدة قائد المركبة.

 

أسعار ومواصفات أسطول سيارات تويوتا في تونس موديلات 2021

تحظى إصدارات تويوتا على مكانة كبيرة داخل الأسواق العالمية والعربية للسيارات، بينهم السوق التونسي، حيث يقدم الصانع الياباني باقة قوية من الطرازات المتنوعة، كما تتوافر بالعديد من المواصفات الفنية الخاصة بالأداء الفني، إلى جانب التجهيزات المطروحة بكل فئة.

 

فخامة غير عادية.. حافلة متنقلة تحمل بداخلها اقوى سيارة خارقة |صور

ظهرت الحافلة المتنقلة فولكنر موبايل بإطلالة غاية في الفخامة، حيث اشتهرت هذه النسخة كونها احد أغلى المنازل المتنقلة حول العالم، ويعتبرها البعض جناح فندقي فاخر، مما جعلها تنافس بقوة داخل معرض Dusseldorf Caravan Salon"" الخاص بهذه النماذج الفريدة.

 

بإمكانيات تهدد عرش تسلا.. شاهد أيلاشن فريدوم موديل 2022 الكهربائية

أعلنت شركة أيلاشن الأمريكية، إطلاق سيارة هجينة كهربائية جديدة تدعي "فرييدوم" موديل 2022، و التي تعمل علي تطويرها بالتعاون مع شركة تصنيع المحركات "Cascadia Motion"، و تطمح الشركة من لمنافسة تسلا و بوجاتي و لامبورجيني من خلال سيارتها الجديدة.

 

تعرف علي الشروط وأنواع وأسعار السيارات المشاركة في المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، انطلاق المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، منذ بداية العام الحالي 2021.

 

أسعار ومواصفات شيفروليه N300 الفان موديل 2021 في مصر

تعد السيارات الفان من أكثر الطرازات المؤثرة داخل الشارع المصري، فحجمها الصغير نسبيا يجلها تستطيع ان تتنقل بسهولة بالاضافة غلى مساحتها الداخلية والتي تتسم بالطابع العائلي، ومن بين هذه الطرازات تأتي النسخة شيفروليه N300.

 

باقة 20 ألف ريال عماني .. 5 سيارات موديل 2021 | صور

يضم السوق العماني باقة من السيارات القوية، و التي تحمل علامات تجارية لكبرى شركات تصنيع السيارات، حيث تتعدد الإصدارات المطروحة بين فئة السيدان و الهاتشباك، و السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات.

 

مواصفات مرسيدس GLA موديل 2021 وسعرها داخل الإمارات

تتميز دوما سيارات النجمة الثلاثية الألمانية الشهيرة مرسيدس بنز بالقوة والفخامة المطلقة، كما تحظى باحترام وحب الكثير داخل سوق الامارات للسيارات، لما تشتهر به من جودة و تصميمات قوية، من بين أحدث إصداراتها هي النسخة مرسيدس GLA موديل 2021.

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أخبار السيارات| بورشه تكشف عن النسخة الكهربائية 919 Street.. عادات سيئة "تقتل" سيارتك وتقلل عمرها الافتراضي

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