أخبار السيارات| بورشه تكشف عن النسخة الكهربائية 919 Street.. عادات سيئة "تقتل" سيارتك وتقلل عمرها الافتراضي

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبار وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

نستعد شركة بورشه للسيارات لـ معرض ميونخ الدولي للسيارات IAA من خلال سلسلة من الإعلانات الغامضة لتشويق العملاء للموديلات الجديدة.

تعتبر السيارة هي الوسيلة الأكثر أمانًا ورفاهية وراحة للتنقل خاصة في المدن، وللمحافظة على عُمر السيارة طويلًا يجب على المالك اتباع عدة خطوات والتوقف عن بعض العادات السيئة التي قد "تقتل" السيارة وتقصر في عمرها الافتراضي.

تعد "لامبورجيني" من أقوى علامات السيارات الخارقة فى العالم، وهى الخيار الأفضل لمحبي السرعة و القوة الجامحة، وتلقى هذه العلامة حضوراَ قوياً في الأسواق العربية خاصةً السوق الإماراتي، ومن بين أحدث وأغلى طرازاتها لامبورجيني سيان موديل 2021.

تواصل شركة هوندا اليابانية العريقة، تعزيز تواجدها داخل السوق المصري للسيارات حيث كشفت عن نسختها الشهيرة اكورد فيس ليفت والتي تنتمي إلى فئة السيدان، وسوف تقدم السيارة عبر فئة واحدة من التجهيزات والتي تضم حزمة من وسائل الحماية و الأمان إلى جانب أنظمة التحكم و الرفاهية وبرامج مساعدة قائد المركبة.

تحظى إصدارات تويوتا على مكانة كبيرة داخل الأسواق العالمية والعربية للسيارات، بينهم السوق التونسي، حيث يقدم الصانع الياباني باقة قوية من الطرازات المتنوعة، كما تتوافر بالعديد من المواصفات الفنية الخاصة بالأداء الفني، إلى جانب التجهيزات المطروحة بكل فئة.

ظهرت الحافلة المتنقلة فولكنر موبايل بإطلالة غاية في الفخامة، حيث اشتهرت هذه النسخة كونها احد أغلى المنازل المتنقلة حول العالم، ويعتبرها البعض جناح فندقي فاخر، مما جعلها تنافس بقوة داخل معرض Dusseldorf Caravan Salon"" الخاص بهذه النماذج الفريدة.

أعلنت شركة أيلاشن الأمريكية، إطلاق سيارة هجينة كهربائية جديدة تدعي "فرييدوم" موديل 2022، و التي تعمل علي تطويرها بالتعاون مع شركة تصنيع المحركات "Cascadia Motion"، و تطمح الشركة من لمنافسة تسلا و بوجاتي و لامبورجيني من خلال سيارتها الجديدة.

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، انطلاق المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، منذ بداية العام الحالي 2021.

تعد السيارات الفان من أكثر الطرازات المؤثرة داخل الشارع المصري، فحجمها الصغير نسبيا يجلها تستطيع ان تتنقل بسهولة بالاضافة غلى مساحتها الداخلية والتي تتسم بالطابع العائلي، ومن بين هذه الطرازات تأتي النسخة شيفروليه N300.

يضم السوق العماني باقة من السيارات القوية، و التي تحمل علامات تجارية لكبرى شركات تصنيع السيارات، حيث تتعدد الإصدارات المطروحة بين فئة السيدان و الهاتشباك، و السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات.

تتميز دوما سيارات النجمة الثلاثية الألمانية الشهيرة مرسيدس بنز بالقوة والفخامة المطلقة، كما تحظى باحترام وحب الكثير داخل سوق الامارات للسيارات، لما تشتهر به من جودة و تصميمات قوية، من بين أحدث إصداراتها هي النسخة مرسيدس GLA موديل 2021.