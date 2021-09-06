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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بإمكانيات تهدد عرش تسلا.. شاهد أيلاشن فريدوم موديل 2022 الكهربائية

أيلاشن فريدوم موديل
أيلاشن فريدوم موديل 2022 الكهربائية تطمح في تهديد عرش تيسلا

أعلنت شركة أيلاشن الأمريكية، إطلاق سيارة هجينة كهربائية جديدة تدعي "فرييدوم" موديل 2022، و التي تعمل علي تطويرها بالتعاون مع شركة تصنيع المحركات "Cascadia Motion"، و تطمح الشركة من لمنافسة تسلا و بوجاتي و لامبورجيني من خلال سيارتها الجديدة.


تأتي "فرييدوم" موديل 2022 بمحرك كهربائي جبار بمواصفات خارقة علي مستوي الأداء و قوة الدفع و ، يوفر للسيارة انطلاقة مثالية تجعلها من أسرع السيارات الخارقة في العالم.

 

تستمد سيارة "فرييدوم" موديل 2022 قوتها من ثلاث محركات كهربائية بقوة 1414 حصان، و بطارية بقوة 100 كيلو وات/ساعة، و تأتي بنموذج أخر بأربع محركات بقوة 2000 حصان و بطارية بقوة 120 كيلو وات/ساعة مع ناقل حركة أوتوماتيكي.


 تتسارع من وضع السكون حتي 100 كيلومتر/ساعة في خلال 1.8 ثانية فقط، بينما تبلغ سرعتها القصوي 402.336 كيلومتر/ساعة، مما يجعلها من أسرع السيارات في العالم.

تتوافر "فرييدوم" موديل 2022 بتصميم أنيق و أنسيابي مميز و تم صنع هيكل السيارة من مادة الكربون ، مما يعطيها وزن أخف و ثبات و سرعة أكبر عند الانطلاق، و زودت "فرييدوم" موديل 2022 بمصابيح LED أمامية و خلفية و أجهزة أستشعار و حساسات ركن و كاميرا خلفية.


تم تصنيف "فرييدوم" موديل 2022 كأول سيارة كهربائية فاخرة "مصنوعة يدويًا في أمريكا"، وتم الكشف عنها في نموذج أولي أواخر العام الماضي، ومن المقرر تسليم النماذج الأولية للعملاء في عام 2022.


أعلنت الشركة الأمريكية أن سعر "فرييدوم" موديل 2022 سيبدأ من 2 مليون دولار، بينما نسخة المحرك V10 سعة 5200 سي سي بسعر 2.3 مليون دولار

هجينة كهربائية فرييدوم موديل 2022 تسلا بوجاتي لامبورجيني سيارة

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