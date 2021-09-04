أخبار السيارات | نيسان ترفع أسعار سنترا موديل 2022 في مصر.. لا تحتاج رخصة قيادة.. سيارة كهربائية جديدة من أوبل.. طرح هيونداي كريتا 2022 بالأسواق المصرية

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

هناك أعطال ومشاكل تواجه قائد السيارة أثناء السير من الممكن غض النظر اليها لفترات قليلة ، ولكن لا يجب الاستهواء بها حتى لا تتفاقم ، وعلى على الجانب الاخر هناك بعض الأعطال لا يجب على السائق اغفالها نهائيا لأنها ستسبب خطورة على سلامته ومن معه .

أعلن وكيل شركة نيسان في مصر، زيادة جديدة لطراز سنترا موديل 2022 بعد زيادة أسعار صني الأيام الماضية داخل السوق المحلى.

تعتبر السيارات ذات الدفع الرباعي من أهم فئات المركبات التى توجد في اسواقنا العربية ، وبالتحديد في السوق الإماراتي التى تعتمد بشكل كبير عليها ، بسبب هوايات السفاري والصحراء .

انتشرت الفترة الأخيرة عدد من الشكاوى الخاصة بعملاء شركة أوبل ، والتي تأتى من ملاك سيارات أوبل أسترا التربو 1400 سي سي ، لذلك كان على الوكيل المحلى للعلامة التجارية الألمانية اصدار بيان رسمي يوضح سبب وحل هذه المشكلة .

أعلنت شركة أوبل الألمانية ، عن كشفها الجديد للسيارة المدمجة الكهربائية الصغيرة "Rocks-e" ، مؤكدة ان الطراز في أوروبا لا يُصنف على أنه سيارة، ولكن باعتباره عربة رباعية، وذلك يعني أنها لا تحتاج إلى رخصة لقيادتها.