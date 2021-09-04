عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على أشهر 5 سيارات دفع رباعي في الإمارات

دودج دورانجو
دودج دورانجو

تعتبر السيارات ذات الدفع الرباعي من أهم فئات المركبات التى توجد في اسواقنا العربية ، وبالتحديد في السوق الإماراتي التى تعتمد بشكل كبير عليها ، بسبب هوايات السفاري والصحراء .

 

وخلال السطور التالية ، سنتعرف على اشهر 5 سيارات دفع رباعي في السوق الإماراتي .

 

1- تويوتا لاند كروزر

تستمد السيارة تويوتا لاند كروزر قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 4000 سي سي، ينتج قوة 271 حصان ، واقصى سرعة تصل الى 200 كلم ، متصل بناقل حركة 6 السرعات أتوماتيك .

تعتمد السيارة على منظومة الجر الرباعي ، التى تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة في غضون 11 ثانية ، و يبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 13 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

 

اما سعر السيارة داخل السوق الإماراتي :

- أوتوماتيك / EXR 2021 بسعر 215,900 درهم.

- أوتوماتيك / COMFORT 2022 بسعر 222,900 درهم.

- أوتوماتيك / EXR 2021 بسعر 239,900 درهم.

- أوتوماتيك / GXR GT 2021 بسعر 249,900 درهم.

- أوتوماتيك / EXR 2021 بسعر 259,900 درهم.

- أوتوماتيك / GXR 4WD 2022      بسعر 259,900 درهم.

- أوتوماتيك / GXR GT 2021 بسعر 286,500 درهم.

- أوتوماتيك / VXR 4WD 2022 بسعر 289,900 درهم.

- أوتوماتيك / EXR 4WD 2022 بسعر 297,900 درهم.

- أوتوماتيك / GXR 2021 بسعر 299,900 درهم.

- أوتوماتيك / GXR 4WD 2022 بسعر 319,900 درهم.

- أوتوماتيك / VXR 2021 بسعر 329,000 درهم.

- أوتوماتيك / VXR 4WD 2022 بسعر 354,900 درهم.

 

2- لاند روفر رنج روفر

تستمد السيارة لاند روفر رنج روفر قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 3000 سي سي، ينتج قوة 360 حصان ، واقصى سرعة تصل الى 210 كلم ، متصل بناقل حركة 6 السرعات أتوماتيك .

 

تعتمد السيارة على منظومة الجر الرباعي ، التى تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة في غضون 6.9 ثانية ، و يبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 14 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

 

اما سعر السيارة داخل السوق الإماراتي :

- أوتوماتيك / HSE MHEV 360 PS 2021 بسعر 452,970 درهم.

- أوتوماتيك / VOGUE SE 525 PS 2021 بسعر 654,360 درهم.

- أوتوماتيك / AUTOBIOGRAPHY LWB 525 PS 2021 بسعر 753,480 درهم.

- أوتوماتيك / AUTOBIOGRAPHY 525 PS 2021 بسعر 753,480 درهم.

 

3- دودج دورانجو

تستمد السيارة دودج دورانجو قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 5700 سي سي، ينتج قوة 360 حصان ، واقصى سرعة تصل الى 215 كلم ، متصل بناقل حركة 8 السرعات أتوماتيك .

 

تعتمد السيارة على منظومة الجر الرباعي ، التى تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة فى غضون 7.9 ثانية ، و يبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 13.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

 

اما سعر السيارة داخل السوق الإماراتي :

- أوتوماتيك / SXT PLUS RWD 2021 بسعر 134,900 درهم.

- أوتوماتيك / GT BLACK TOP RWD 2021 بسعر 154,900 درهم.

- أوتوماتيك / GTRWD 2021 بسعر 154,900 درهم.

- أوتوماتيك / R/T AWD 2021 بسعر 189,900 درهم.

 

4- جي ام سي يوكون xl

تستمد السيارة جي ام سي يوكون xlقوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 5300 سي سي، ينتج قوة 355 حصان ، واقصى سرعة تصل الى 200 كلم ، متصل بناقل حركة 8 السرعات أتوماتيك .

 

تعتمد السيارة على منظومة الجر الرباعي ، التى تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة في غضون 7.5 ثانية ، و يبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 12.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

 

اما سعر السيارة داخل السوق الإماراتي :

- أوتوماتيك / SLT AWD 2021 بسعر 227,500 درهم.

- أوتوماتيك / DENALI 2021 بسعر 329,000 درهم.

 

5- فورد اكسبيديشن

تستمد السيارة فورد اكسبيديشن قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 3500 سي سي، ينتج قوة 385 حصان ، واقصى سرعة تصل الى 185 كلم ، متصل بناقل حركة 6 السرعات أتوماتيك .

 

تعتمد السيارة على منظومة الجر الرباعي ، التى تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة في غضون 7.5 ثانية ، و يبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 11 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

 

اما سعر السيارة داخل السوق الإماراتي :

- أوتوماتيك / ECOBOOST XLT 2021 بسعر 188,905 درهم.

- أوتوماتيك / ECOBOOST PLATINUM 2021 بسعر 273,995 درهم.

- أوتوماتيك / ECOBOOST TURATH SPECIAL EDITION 2021 بسعر 286,181 درهم.

سيارات دفع رباعي تويوتا لاند كروزر الامارات الدفع الرباعي رنج روفر دودج دورانجو لاند كروزر السوق الاماراتي اشهر 5 سيارات

موضوعات متعلقة

رسميا.. أوبل تكشف عن أسترا 2023 الكهربائية بالكامل

نيسان ترفع أسعار سنترا موديل 2022 في مصر

الميكانيكي بيقولك.. 7 علامات تدل على تلف علبة الدريكسيون

أشهر 5 سيارات بيك اب في السعودية موديل 2021

أوفر برايس جديد على أسعار أوبل كورسا موديل 2022

مزاد سيارات جديد لجمرك مطار القاهرة والسويس وأسوان

شاهد.. بورشه 992 توربو إس بتعديلات أكثر اثارة

باريس تخفض سرعة السيارات داخل الشوارع الرئيسية إلى 30 كم/ س

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يستقبل نظيره القبرصي في قصر الاتحادية

رسالة شديدة اللهجة من خالد بيومي لـ مسؤولي الاسماعيلي عقب رحيل إيهاب جلال

أحمد الشناوي في حوار لـــ «صدى البلد»: زيادة مرونة التمويل العقاري ورفع حدوده لمحدودي ومتوسطي الدخل ضرورة.. صور

"إسكان النواب" تكشف مصير تعديلات الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني

المحكمة الرياضية تغرم الإسماعيلي 8 ملايين جنيه في قضية لسعد الجزيري

بعد فشل ضمه.. قرار جديد من بوردو الفرنسي بشأن مصطفى محمد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجوم عسكري على سد النهضة وسقوط قتلى ومصابين

التضامن تحظر تعليق آيات من القرآن أو الإنجيل في الحضانات.. لهذا السبب

كلمة كذاب أشعلت الأجواء.. الكواليس الكاملة لرحيل على ماهر عن المصري "خاص"

حلم الزمالك يتبخر.. ننفرد بتفاصيل صفقة انتقال وليد الكرتي إلى بيراميدز

المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص بناء وتعلية الأدوار.. تفاصيل

محمد رمضان يتعرض لهجوم جديد بسبب صورة على أنقاض مرفأ بيروت

ننشر قائمة أسعار كتب نظام التعليم الجديد قبل بدء الدراسة

استيراد هذه السيارات بدون جمارك .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صناع الفيلم المصري أميرة فى العرض الأول بمهرجان فينيسيا

مصنع محترفي الأفلام بالأردن| مهرجان عمان السينمائي 2021 "جرأة فنية وحضور مصري خاص"

صور مروعة وفيديوهات صادمة.. ماذا فعل إعصار إيدا وعواصفه المدمرة بـ أمريكا؟

تفاصيل مسرحية "ورطة عائلية" قبل عرضها الليلة على "MBC مصر"

فيديو

فيديو جراف.. مش أول مرة.. دراسات: كورونا زار الأرض قبل 21 ألف عام

بعد مقلب إهانة والدته.. هجوم على أحمد حسن وزينب "فيديوجراف"

فيديو جراف.. تيجراي يستهدف سد النهضة والجيش الإثيوبي يتصدى

النيابة تحقق .. مَن وراء حريق محل لعب أطفال بالموسكى؟

المزيد

ساحة رأي

جمال قرين يكتب: التعليم الفنى قاطرة التنمية

ضياء العطيفى يكتب: تعاطٍ بلا عقوبة

ياسر عبيدو يكتب: شرم الشيخ ودهب.. المشكلة والحل

مصطفى الشيمى يكتب: طلقني...!

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «9»

بيري محمد تكتب: تالق مصر فى سجلات البارالمبية والعالمية 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.على ثابت

تغيير خريطة سكان مصر

د. محمد مبروك

أخطر أمراض العصر

نهال علام

اليائس يرفع أيده

إبراهيم شعبان

لماذا اختفت الاستثمارات الإعلامية والصحفية؟!

هويدا دويدار

هل يحتاج العراق إلى ربيع عربي جديد؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: إشكالية الحدود الأفغانية الطاجيكية

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

اﻟﻤﺰﻳﺪ