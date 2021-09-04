تعرف على أشهر 5 سيارات دفع رباعي في الإمارات

تعتبر السيارات ذات الدفع الرباعي من أهم فئات المركبات التى توجد في اسواقنا العربية ، وبالتحديد في السوق الإماراتي التى تعتمد بشكل كبير عليها ، بسبب هوايات السفاري والصحراء .

وخلال السطور التالية ، سنتعرف على اشهر 5 سيارات دفع رباعي في السوق الإماراتي .

1- تويوتا لاند كروزر

تستمد السيارة تويوتا لاند كروزر قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 4000 سي سي، ينتج قوة 271 حصان ، واقصى سرعة تصل الى 200 كلم ، متصل بناقل حركة 6 السرعات أتوماتيك .

تعتمد السيارة على منظومة الجر الرباعي ، التى تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة في غضون 11 ثانية ، و يبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 13 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

اما سعر السيارة داخل السوق الإماراتي :

- أوتوماتيك / EXR 2021 بسعر 215,900 درهم.

- أوتوماتيك / COMFORT 2022 بسعر 222,900 درهم.

- أوتوماتيك / EXR 2021 بسعر 239,900 درهم.

- أوتوماتيك / GXR GT 2021 بسعر 249,900 درهم.

- أوتوماتيك / EXR 2021 بسعر 259,900 درهم.

- أوتوماتيك / GXR 4WD 2022 بسعر 259,900 درهم.

- أوتوماتيك / GXR GT 2021 بسعر 286,500 درهم.

- أوتوماتيك / VXR 4WD 2022 بسعر 289,900 درهم.

- أوتوماتيك / EXR 4WD 2022 بسعر 297,900 درهم.

- أوتوماتيك / GXR 2021 بسعر 299,900 درهم.

- أوتوماتيك / GXR 4WD 2022 بسعر 319,900 درهم.

- أوتوماتيك / VXR 2021 بسعر 329,000 درهم.

- أوتوماتيك / VXR 4WD 2022 بسعر 354,900 درهم.

2- لاند روفر رنج روفر

تستمد السيارة لاند روفر رنج روفر قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 3000 سي سي، ينتج قوة 360 حصان ، واقصى سرعة تصل الى 210 كلم ، متصل بناقل حركة 6 السرعات أتوماتيك .

تعتمد السيارة على منظومة الجر الرباعي ، التى تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة في غضون 6.9 ثانية ، و يبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 14 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

اما سعر السيارة داخل السوق الإماراتي :

- أوتوماتيك / HSE MHEV 360 PS 2021 بسعر 452,970 درهم.

- أوتوماتيك / VOGUE SE 525 PS 2021 بسعر 654,360 درهم.

- أوتوماتيك / AUTOBIOGRAPHY LWB 525 PS 2021 بسعر 753,480 درهم.

- أوتوماتيك / AUTOBIOGRAPHY 525 PS 2021 بسعر 753,480 درهم.

3- دودج دورانجو

تستمد السيارة دودج دورانجو قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 5700 سي سي، ينتج قوة 360 حصان ، واقصى سرعة تصل الى 215 كلم ، متصل بناقل حركة 8 السرعات أتوماتيك .

تعتمد السيارة على منظومة الجر الرباعي ، التى تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة فى غضون 7.9 ثانية ، و يبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 13.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

اما سعر السيارة داخل السوق الإماراتي :

- أوتوماتيك / SXT PLUS RWD 2021 بسعر 134,900 درهم.

- أوتوماتيك / GT BLACK TOP RWD 2021 بسعر 154,900 درهم.

- أوتوماتيك / GTRWD 2021 بسعر 154,900 درهم.

- أوتوماتيك / R/T AWD 2021 بسعر 189,900 درهم.

4- جي ام سي يوكون xl

تستمد السيارة جي ام سي يوكون xlقوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 5300 سي سي، ينتج قوة 355 حصان ، واقصى سرعة تصل الى 200 كلم ، متصل بناقل حركة 8 السرعات أتوماتيك .

تعتمد السيارة على منظومة الجر الرباعي ، التى تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة في غضون 7.5 ثانية ، و يبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 12.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

اما سعر السيارة داخل السوق الإماراتي :

- أوتوماتيك / SLT AWD 2021 بسعر 227,500 درهم.

- أوتوماتيك / DENALI 2021 بسعر 329,000 درهم.

5- فورد اكسبيديشن

تستمد السيارة فورد اكسبيديشن قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 3500 سي سي، ينتج قوة 385 حصان ، واقصى سرعة تصل الى 185 كلم ، متصل بناقل حركة 6 السرعات أتوماتيك .

تعتمد السيارة على منظومة الجر الرباعي ، التى تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة في غضون 7.5 ثانية ، و يبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 11 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

اما سعر السيارة داخل السوق الإماراتي :

- أوتوماتيك / ECOBOOST XLT 2021 بسعر 188,905 درهم.

- أوتوماتيك / ECOBOOST PLATINUM 2021 بسعر 273,995 درهم.

- أوتوماتيك / ECOBOOST TURATH SPECIAL EDITION 2021 بسعر 286,181 درهم.