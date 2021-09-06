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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر لامبورجيني سيان الخارقة موديل 2021 في الإمارات | صور

لامبورجيني سيان الخارقة
لامبورجيني سيان الخارقة موديل 2021

تعد "لامبورجيني" من أقوى علامات السيارات الخارقة فى العالم، وهى الخيار الأفضل لمحبي السرعة و القوة الجامحة، وتلقى هذه العلامة حضوراَ قوياً في الأسواق العربية خاصةً السوق الإماراتي، ومن بين أحدث وأغلى طرازاتها لامبورجيني سيان موديل 2021.

تأتي سيارة لامبورجيني سيان موديل 2021 بمحرك خارق من 12 سلندر بسعة 6500 سي سي، بقوة 819 حصان و عزم دوران يصل الي 758 نيوتن/متر، و ناقل حركة أوتوماتيكي من سرعات، و تتسارع من وضع السكون حتي 100 كم/ساعة في زمن قدره 2.8 ثانية فقط بلغت سرعتها القصوي 355 كيلومتر/ ساعة.

تتوافر سيارة لامبورجيني سيان موديل 2021 بمواصفات و تجهيزات داخلية قوية، حيث تحتوى على مصابيح LED أمامية و خلفية بتصميم أنيق و مميز مدمج مع هيكل السيارة.

جاء الهيكل الخارجي مصنوع من الكاربون فايبر ليجعل السيارة أخف وزنا ًوأكثر انسيابية وثباتاً أثناء القيادة، و علي مستوي المقصورة الأمامية زودت السيارة بمقود كهربائي و قفل مركزي و مقاعد مغطاه بجلد الكانتارا .

زودت  لامبورجيني سيان موديل 2021 بمواصفات أمن و سلامة قياسية حيث  تضم كاميرا ثلاثية الأبعاد و كاميرا خلفية و نظام فرامل مانعة للانغلاق، ومساعد الفرامل "BA" و أكياس هوائية  و إنذار لمنع السرقة، و نظام مراقبة النقطة العمياء، و حساسات خلفية و أمامية.

يبلغ سعر سيارة لامبورجيني سيان موديل 2021 في الإمارات 13,590,000 درهم .

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