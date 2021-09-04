سمارت تكشف عن سيارتها الـSUV الكهربائية الجديدة

نشرت شركة سمارت للسيارات صورًا تشويقية جديدة تظهر أجزاء من سيارتها الجددية تقدم من خلاله مفهومها الجديد عن مستقبل المركبات، الطراز الجديد ينتمي لنوع سيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، و من المقرر أن تشارك سيارة الدفع الرباعي في معرض ميونيخ الدولي القادم للسيارات.

وفقًا لـ "أوتو كار" المتخصص في السيارات، الـSUV سيتم تزويدها بمحرك كهربائي مثبت في الخلف بقوة قصوى تبلغ 268 حصانًا وبطارية ليثيوم أيون بسعة أقل من 70 كيلو واط في الساعة ومدى دورة في اختبار NEDC الصينية لأكثر من 311 ميلاً.

من المتوقع أن يكون الطراز الجديد المكون من خمسة مقاعد هو أكبر طرازات قدمتها حتى الآن، حيث يبلغ طوله المركبة حوالي 4 أمتار، لتأتي مطابقة في الحجم لسيارة "ميني كنتريمان"، كما سيتم تصنيعها باستخدام منصة SEA ، والتي ستدعم أيضًا مجموعة من طرازات فولفو المستقبلية.

أعلنت "سمارت"، أن الـSUV المفهوم الجديدة سوف يطلق عليها اسم Concept # 1، وهي أول منتج من سمارت منذ أن أصبحت العلامة التجارية مشروعًا مشتركًا بين مرسيدس بنز وشركة Geely الصينية، وتعد السيارة الكهربائية الجديدة علامة فارقة ونقطة تحول في لغة تصميم العلامة التجارية ومكانتها بين شركات السيارات لتأتي بتصميم ومحركات وجودة تتلائم مع "تطلعاتها المتميزة والتقنية العالية".

قال "جوردن واجنر"، رئيس التصميم في مجموعة دايملر Daimler ، "يجسد مفهوم الـ SUV الكهربائية الخاص بنا كل الشكل والسياسات الجديدة لسمارت هي مثل الحمض النووي لشركتنا، إننا نتبع منهج بؤية خاصة تخلق هوية جديدة للعلامة التجارية، إنها تبدو أكثر جمالا ورياضية وبالطبع أكثر حداثة تميز من الماضي".