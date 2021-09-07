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رئيس التحرير
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رياضة

رضا عبد العال: تاكيس چونياس الأفضل للمنتخب.. والمدرب المصري لا يصلح

رضا عبدالعال
رضا عبدالعال

أكد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق أن اليوناني تاكيس چونياس المدير الفني لنادي بيراميدز ، هو الأصلح لقيادة المنتخب الوطني الأول خلفاً لحسام البدري الذي تمت إقالته مساء أمس عقب التعادل بالأمس أمام الجابون بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

 

وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي محمد فاروق :تاكيس چونياس أثبت جدارته حينما كان مديراً فنياً لفريق وادي دجلة رغم قلة الإمكانيات المتاحة آنذاك ، كما أنه أحرج الأهلي و الزمالك ، فضلاً عن الطفرة التي أحدثها فور توليه تدريب بيراميدز ونجاحه في إنهاء الموسم بالمركز الثالث ، لذلك فهو الأفضل لخلافة حسام البدري في تدريب المنتخب الوطني .

 

واختتم عبد العال : المدرب المصري لا يصلح في التوقيت الحالي ، فإذا كانت النية إسناد المهمة إلى مدرب وطني ، فعلى أي أساس تمت إقالة حسام البدري .

 

أبرز الأسماء المرشحة لخلافة حسام البدري في تدريب منتخب مصر
 

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه الطارئ أمس برئاسة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق متمنيًا التوفيق لجميع أعضائه التوفيق.
 

كما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استمرار انعقاده للإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد خلال ال 48 ساعة المقبلة، بعد توجه الشكر لـ حسام البدري.

 

وفى هذا التقرير يرصد صدى البلد أهم 6 أسماء مرشحة لخلافة حسام البدري فى تدريب منتخب مصر  من اتحاد الكرة المصري:

1- حسام حسن مدرب الاتحاد السكندري.

2- نيلو فينجادا المدير الفنى لاتحاد الكرة المصري

3- الأرجنتيني هيكتور كوبر المدرب السابق للفراعنة وصاحب التأهل الأخير لكأس العالم 2018 بروسيا

4 - السويسرى رينيه فايلر المدرب السابق للنادي الأهلي  

5- شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي السابق.

6- اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني الحالي لبيراميدز

ودخل السداسي دائرة ترشيحات اتحاد الكرة المصري لخلافة حسام البدرى المدير الفني السابق لمنتخب مصر.

وكان منتخب مصر قدم خلال المباراتين السابقتين في التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، أداءا غير مُرضيا للجميع مما جعل الإعلام والخبراء والجماهير يشنون هجومًاَ قويًاَ على حسام البدري.

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