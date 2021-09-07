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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب رفض التلقيح.. شركة طيران روسية توقف 6 طيارين عن العمل

الطيران الروسي
الطيران الروسي

قررت شركة "إيروفلوت" الروسية للطيران، اليوم الثلاثاء، إيقاف ستة طيارين من الشركة عن العمل لرفضهم التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

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شركة الطيران الروسي تعلن بدء رحلاتها للمنتجعات المصرية

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ترحيب سياحي بزيادة الحركة الوافدة من عدة دول وعودة الطيران الروسي للمنتجعات المصرية

وقال المتحدث باسم الشركة، ميخائيل ديومين، وفق ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية إن الشركة أوقفت ستة طيارين من الشركة أوقفوا بأوقات مختلفة عن العمل وأرسلوا في إجازة بدون أجر لرفضهم التطعيم ضد فيروس كورونا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد على ان جبار المواطنين على التطعيم ضد فيروس كورونا أمر غير مقبول، داعيا إلى ضرورة إقناع المترددين بتلقي اللقاح.

وأعرب بوتين عن اعتقاده بوجوب إقناع المواطنين بضرورة تلقي اللقاح بإلحاح، لكن مع احترامهم التام.

 

فيروس كورونا المستجد كوفيد19 فلاديمير بوتين شركة إيروفلوت الروسية الطيران الروسي

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