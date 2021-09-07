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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب ليبيا يسعى لتصدر مجموعة مصر أمام أنجولا اليوم بتصفيات كأس العالم

منتخب ليبيا
منتخب ليبيا

تتجه أنظار المصريين اليوم، نحو ملعب 11 نوفمبر؛ حيث يستضيف مباراة منتخب أنجولا أمام منافسه ليبيا، في تمام الساعة التاسعة مساء؛ ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لـ بطولة كأس العالم قطر 2022.

 

وسقط منتخب مصر في فخ التعادل أمام الجابون بنتيجة هدف لكل منهما، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم .

 

وفي حال حقق منتخب ليبيا الفوز اليوم أمام أنجولا؛ سيتصدر جدول ترتيب المجموعة برصيد 6  نقاط ويصبح ترتيب منتخب مصر الثاني برصيد 4 نقاط .

 

وكان منتخب ليبيا نجح في تحقيق الفوز علي الجابون الجولة الماضية بنتيجة هدفين مقابل هدف .

 

وتعادل منتخب مصر أمام الجابون وسط الأداء السيء الذي لاحق الفراعنة طوال المباريات الماضية تحت قيادة حسام البدري أدت الي غضب كبير في الشارع المصري .

 

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه الطارئ أمس برئاسة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق متمنيًا التوفيق لجميع أعضائه التوفيق”.

 

كما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استمرار انعقاده للإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد خلال ال 48 ساعة المقبلة، بعد توجه الشكر لـ حسام البدري.

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