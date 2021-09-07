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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منهم انتصار وإنجي كيوان.. تفاصيل شخصيات مسلسل الوضع مستقر

الوضع مستقر
الوضع مستقر

انطلق مسلسل الوضع مستقر حصريًا على شبكة قنوات OSN، ليمثّل التعاون الدرامي الأول بين OSN وشركة Sproductions، وهو أحد الإنتاجات الأصلية لشبكة OSN، وكشف المسلسل عن 10 شخصيات رئيسية قدموا كوميديا مختلفة خلال حلقاته الست، فمن هي كل شخصية وما دورها في الوضع مستقر؟.

 

سعيد - شادي ألفونس

جاء لتأمين النقطة 27، نرى من الحلقة الأولى أنه لا يمتلك أي خبرة في التعامل بالسلاح، وكل ما يقوم به خلال عمله هو الجلوس والتحدث مع صديقه الآخر، والضحك ورمي النكات بسبب وبدون.

 

كامل – خالد منصور

العضو الثاني في تأمين النقطة 27، نراه يأخذ الأمور بجدية أكثر، ولكن هذا لا يجعلك تعتقد أنه يعرف ما يقوم به، فهو أيضًا محدود الذكاء، ولا يدرك حتى كيف يتصرف مع البنات.

 

مدام زينب – انتصار

أقدم من في الشركة، ورئيسة قسم المتابعة، وهي المسؤولة عن تدريب أي موظف جديد، ودورها تزويد فريق التأمين بالمعلومات الكافية في حالة وجود أي خطر، ولكنها لا تقوم سوى بحكي قصص عن ابنها وليد والتحدث عن جميع موظفي الشركة.

 

ناردين – إنجي كيوان

موظفة جديدة في فريق المتابعة، تقوم مدام زينب بتدريبها، تلبس بشكل ملفت مما يثير غضب زينب، تواجه معاكسات فريق التأمين ومضايقات مدام زينب، ولكنها تبدو دائمًا الأكثر اتزانًا بين هذه المجموعة.

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خولي – محمد جمعة

رئيس عملية الحفر، يُعطي التعليمات بكل قسوة ويحكي عن نزاعاته وصراعاته السابقة، لا يبدو عليه الذكاء ولكن تعرف من نبرة صوته أنه لن يرحمك إن تشاجرت معه.

 

رضا – طه دسوقي

مساعد خولي، يقوم بمساعدته في عملية الحفر، من مظهره تدرك أنه طيب وما يقوم به من مساعدة تجار المخدرات ليس إلا للحصول على المال، مُسالم وهادئ ويبتعد دائمًا عن المشاكل.

 

منعم – سيد رجب

أحد المشاركين في عملية الحفر، وزوج أم رضا، طلب منه رضا المساعدة بعد تغيّب خولي لأيام، ولكنه دائمًا ما يثير المشاكل ويستفز كل من حوله، وهذا ما سيخلق عداوة بينه وبين خولي

 

عبده - أحمد سلطان

المسؤول عن حفر النفق الذي سيوصّل للحفرة، من الوهلة الأولى ترى ضعف بنيته وتدرك أنه ليس في المكان المناسب، يدعي حبه للتمثيل ويخترع أدوارًا يؤديها أمام صديقه.

 

شكري – تامر فرج

محقق غريب الأطوار، يظهر ليُحقق في جريمة قتل، يثير التوتر بمجرد دخوله السيارة مع كامل وسعيد، ولا يمكنك أن تتنبأ أبدًا برد فعله القادم.

 

أميرة - شيماء سيف

عضوة فريق التأمين الجديدة، التي ترسلها القيادة من أجل تولّي مسؤولية النقطة 27، وتُظهر قوة وجرأة وتسيطر على الأوضاع بسرعة، لتبدأ مع فريقها مواجهة عصابة المخدرات.

 

المسلسل هو النسخة العربية لمسلسل No Activity والذي صدر مسبقًا بنستخين استرالية وأميركية، ويقوم ببطولته النجوم شادي ألفونس، خالد منصور ، سيد رجب، انتصار، محمد جمعة، شيماء سيف، طه دسوقي، تامر فرج ولأول مرة إنجي كيوان، وهو من معالجة درامية محمود عزت وإخراج وائل فرج.

 

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول فريق مراقبة يحاول تأمين النقطة 27، ويأخذون التعليمات من فريق المتابعة، في الوقت الذي يحاول فيه تجار مخدرات إتمام الصفقة وتسليم البضاعة من خلال حفر نفق، فتحدث خلافات كوميدية بين فريق المراقبة وتجّار الحشيش وفريق المتابعة لتسير الأمور عكس المتوقع، ويبقى كل شيء على وشك الانهيار.

خالد منصور منصور مسلسل الوضع مستقر شادي ألفونس صراعات

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