برعاية التضامن الاجتماعي ومحافظ البحيرة.. إطلاق دورة تدريبية للشباب والفتيات المخطوبين بدمنهور

أطلق المشروع القومي للحفاظ على كيان الاسرة المصرية (مودة)، تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، دورة تدريبية تستهدف الشباب والفتيات المخطوبين بمكتبة مصر العامة بمدينة دمنهور وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وتناول المحتوى التدريبي مجموعة من المحاور التي تعمل على رفع وعي المتدربين وإكسابهم المعلومات والمهارات اللازمة لبناء حياة أسرية مستقرة، متضمنة محاور اجتماعية، ونفسية، واقتصادية، وصحية ودينية.

وقدم المحتوى التدريبي نخبة من الاساتذة المتخصصين، والذي سبق ان تم اعتماده من خلال المجلس الاعلى للجامعات.

واستفاد من التدريب عدد ٦٦ مشاركًا ومشاركة (٣٣ خطيب - مخطوبة)، مع حرص الجهات المنفذة على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية التي توفر أعلى معدلات السلامة والأمان لجميع المشاركين.

وافتتح التدريب كلاً من رنده فارس - مدير مشروع مودة، والدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ومحمد السيد - مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة.

يذكر ان مشروع مودة يهدف الي المساهمة في دعم جهود الدولة للحفاظ علي كيان الاسرة المصرية ومعالجة كافة الجوانب الإجتماعية والنفسية والصحية والدينية في العلاقات الاسرية بما يحمله من كل القيم والمعاني والمهارات الخاصة من خلال تأهيل الشباب المقبل على الزواج وتدريبهم وتثقيفهم من النواحي العلمية من خلال محاضرات نظرية وورش عمل تطبيقية.