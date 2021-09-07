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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. انطلاق فعاليات مهرجان She Arts بالجامعة الأمريكية

نسمة محجوب
نسمة محجوب

يقام أكبر مهرجان فني وثقافي دولي على أرض مصر تحت عنوان "هي الفنون She Arts “والذي يضم إبداعات فنية متنوعة لفنانات من جميع أنحاء العالم في برنامج متنوع يهدف لتواصلهم ومشاركة تجاربهم ويصطحب الجمهور في عالم من الفن والإبداع، ويقام هذا الحدث الفني تحت رعاية وزارة الثقافة في الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر القادم بمركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. 

تفاصيل She Arts

 ويضم She Arts  عدد من الفنون كالموسيقى والعروض الراقصة والفنون البصرية وورش العمل والأنشطة الثقافية الشعبية لكل بلد، ونهدف من إقامة هذا الحدث في المقام الأول العمل على توفير ساحة للفنانات من جميع أنحاء العالم لعرض الفنون الخاصة بهم وتبادل الخبرات وكذلك لإلهام الأخريات وتشجعهم للعمل في المجال الثقافي بشكل عام وفي مجال الفنون بشكل خاص، وكذلك نشر الوعي وخلق بيئة مناسبة من أجل الترويج للفن والثقافة بشكل عام في احتفالية خاصة من ولاجل المرأة، حيث أن الفنون موجودة لدي النساء بمختلف اتجاهاتهم وثقافتهم وخلفيتهم.

 

 وتضم الاحتفالية مشاركة عدد كبير من الفرق والفنانات حيث يشارك من مصر الفنانات نسمة محجوب، إيمي سلطان، مريم ناعوم، نوران أبو طالب وفرقة عازفات الهارب المصريات وفرقة فبريكا بقيادة نيفين علوبه ومريم صالح وعازفة البيانو هبه سليمان وفريق نبض لعازفة الإيقاع صابرين الحسامي وفرقة هواه  رقص الفلكلور من خريجي االجامعة الأمريكية .

 

 كما يشارك من الخارج الفنانة انجيلكا رشيمونت من فرنسا  و بدعم من  المركز الثقافي الفرنسي بعرض هيب هوب وجاسمينا هوجونيت من سويسرا  وبدعم من  المؤسسة الثقافية السويسرية بالقاهرة بعرض رباعي رقص معاصر وسوزان ترافسوس من البرتغال وبدعم من سفارة البرتغال وبانة من فلسطين بعروض موسيقية ، وتضم الاحتفالية عروض موسيقية وعروض راقصة ورش عمل موسيقية وورش عمل رقص معاصر وهيب هوب وأيضاً مسابقة موسيقية للفنانات الناشئات مع تقديم منصات متنوعة ومتعددة للفنانات تضمن عرض إبداعاتهم الفنية التي تستهدف النساء.

She Arts هي للفنون مهرجانات فنية نسمة محجوب الجامعة الأمريكية

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