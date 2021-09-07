غدا.. قطع مياه الشرب 7 ساعات في الوادي الجديد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، الثلاثاء، عن قطع مياه محطة الشرب بمدينة بلاط من الساعة 8 صباحًا حتى 5 مساء، وذلك غدًا الأربعاء وحتى الخميس المقبل، 9 سبتمبر الجارى، وذلك لأعمال الغسيل لفلاتر المحافظة وصيانة المغذيات الكهربائية له.

وقال المهندس عبد الحكم جبالي، رئيس مركز بلاط في محافظة الوادي الجديد، في بيان صحفي له، اليوم الثلاثاء، إنه سيجري صيانة التوصيلات الكهربائية لمحطات تنقية مياه الشرب، وعلى جميع المواطنين والمخابز وكافة المنشآت الخدمية والجماهيرية بالمنطقة، اتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع المياه.

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وأضاف جبالي، أن ذلك بناء على تعليمات وزارة التنمية المحلية ووزارة الكهرباء والطاقة، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وضرورة إعلام المشتركين بتوقيتات قطع مياه الشرب وفصل التيار الكهربائي لإجراء أعمال الصيانة وتنفيذ خطط الإحلال والتجديد قبل الفصل من خلال كافة القنوات المتاحة للوصول وإعلام المشتركين.