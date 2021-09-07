شكري: رؤية متكاملة للتعاون بين حكومتي مصر وبوروندي

أكد وزير الخارجية سامح شكري ، إلى أهمية التفاعل الكامل الإطار التعاوني مع دولة بورندي ، وتنفيذ كافة الاتفاقيات بين الدولتين والمبرم عقدها بين البلدين للمساهمة في الجهود مع بوروندي .

وأضاف سامح شكري ، خلال مؤتمر صحفي ، مع نظيره البورندي : أن هناك توجه للاستفادة والافادة الشعب البوروندي في إطار التشييد والبناء والتنسيق الأمني ، والرعاية الصحية ، متابعا : ":مصر لديها سياسية قوية ورؤية مشتركة بين الحكومتين " .

وكان وزير خارجية بوروندي ألبرت شينجيرو، قد التقى سفير مصر لدى بوروندي ياسر العطوي، الشهر الماضي وبحثا سويا استمرار التواصل المشترك بين البلدين بهدف توثيق وتوطيد علاقاتهما الثنائية المتنامية، وكذا تبادل الرؤى حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب وزير الخارجية البوروندي عن تقديره للمستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، مشيدا بدعم مصر ومساندتها لخطة الإصلاح والنهوض الشاملة التي يقودها الرئيس البوروندي وحكومته لإحداث النقلة النوعية المرجوة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستهدفة، وكذا الارتقاء بمعدل النمو الاقتصادي بما يحقق طموحات الشعب البوروندي.