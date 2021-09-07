ننفرد بأول رد من البرازيل على مصر بشأن انتقال مرض جنون البقر

انتقال مرض جنون البقر إلي مصر

قال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس هيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، إنه بعد ظهور حالات جنون البقر في البرازيل تمت مخاطبة الجهات المختصة في البرازيل للإفادة عن هذه الأخبار، والاستعلام عن الحيوانات المصابة.



وأضاف " محمود" في تصريحات ل "صدى البلد" ، أن السلطات البرازيلية ردت بأن الحالتين اللتين ظهرتا فى البرازيل فى بقرة عمرها 10 سنوات ، وأخرى11 عام ، وهذا يعنى استحالة انتقال مرض جنون البقر إلى مصر لأنها تستورد لحوم بقر أقل من 4 أعوام .

ولفت رئيس هيئة الخدمات البيطرية إلى أن هناك نوعان من مرض جنون البقر نوع كلاسيكى ينتقل من البقر للإنسان وسببه التغذية على أعلاف بها شق حيواني، ونوع آخر يظهر بصورة نادرة في الحيوانات الطاعنة في السن .



وأضاف الدكتور عبدالحكيم محمود أنه لا يتم استيراد "مخ الحيوانات" من البرازيل ، نافيا انتقال مرض جنون البقر من استيراد الكبدة .



وأشار رئيس هيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة ، إلي أنه بسبب ارتفاع أسعار البقر واللحوم فى البرازيل، تم استيراد اللحوم من دول أخرى غير البرازيل ، حتى أنه آخر عجول دخلت مصر تم استيرادها من البرازيل كانت في أكتوبر 2020.

وطمأن جميع المواطنين بأنه من أهم الشروط التى تضعها مصر لاستيراد اللحوم من البرازيل هى أن تكون من بقر أقل من 4 أعوام وخالية من العظام وبالتالى لايمكن استيراد لحوم أبقار مصابة بالجنون ، موضحا أننا نستورد 22% فقط من اللحوم من البرازيل .



وأكد أنه يتم استيراد عجول عمرها لا يزيد عن 18 شهر.. وهذا المرض لا يظهر إلا في الحيوانات كبيرة السن ، منوها إلي أن هناك رقابة مشددة من قبل معهد الصحة الحيوانية على جميع انواع اللحوم المستوردة ولايتم دخولها إلى موانئ مصر إلا فى حالة التأكد من سلامتها على المواطن وخالية من الأمراض المعدية .



يذكر أن مرض جنون البقر ظهر لأول مرة في المملكة المتحدة في الثمانينيات وانتشر في العديد من البلدان في أوروبا وحول العالم ، مما تسبب في قلق المستهلكين وتسبب في أزمة خطيرة في صناعة لحوم البقر.



وانتشر المرض على نطاق واسع عن طريق تغذية المزارعين للماشية بلحوم وعظام الحيوانات النافقة والمصابة