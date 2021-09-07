أخبار العالم.. تحذير خطيرة لـ أفغانستان.. تفاصيل اعتقال 4 لواءات بالحرس الوطني السعودي.. كواليس فرار 6 أسرى من سجن إسرائيلي

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم الثلاثاء العديد من الموضوعات الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

تحذير قوي من الأمم المتحدة بشأن عجز الخدمات الأساسية والغذاء في أفغانستان

وجهت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، تحذيرا شديدا بشأن الوضع الراهن في أفغانستان، مشيرة إلى انهيار في الخدمات الأساسية.

ووفقا لوكالة "فرانس برس"، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم أن الخدمات الأساسية في أفغانستان تتداعى والمواد الغذائية بدأت تنفد.

وقال المتحدث باسم الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، ينس لايركه، إن أفغانستان تواجه انهيارا في الخدمات الأساسية وإن إمدادات الغذاء وغيره من المساعدات بدأت تنفد.

وأضاف لايركه، في إفادة بالأمم المتحدة، إن ملايين الأفغان يحتاجون إلى المساعدات الغذائية والصحية.

هبوط أسعار الذهب وصعود الدولار | تفاصيل

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بعدما تعرضت لضغوط من متانة الدولار وبلوغ الأسهم العالمية مستوى قياسيا مرتفعا بفضل تنامي الآمال في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي يبقي على سياسة ميسرة في الأمد القريب.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1817.51 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ0654 بتوقيت جرينتش، بينما تراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.8% إلى 1819.20 دولار، وفقا لوكالة رويترز.

وقال هاريش ف. رئيس أبحاث السلع الأولية لدى جيوجيت للخدمات المالية ”الكثير من العوامل الأساسية ما زالت تضغط على أسعار الذهب… الناس متفائلون حيال آفاق الاقتصاد العالمي“.

وتابع ”المستثمرون يقلصون على الأرجح أصول الملاذ الآمن لديهم، مثل: الذهب، ويعيدون الاستثمار في بعض الأصول العالية المخاطر“.

السعودية.. القبض على 4 ضباط برتبة لواء ينتمون للحرس الوطني

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية “ نزاهة ”، عن التحقيق مع ضابط برتبة لواء، وثلاثة ضباط متقاعدين برتبة لواء لحصولهم خلال فترة عملهم على أموال من مالك إحدى الشركات المحلية بالمخالفة للقانون.

وذكرت الهيئة، إنه بالتعاون مع وزارة الحرس الوطني تم التحقيق مع ضابط برتبة لواء، وثلاثة ضباط متقاعدين برتبة لواء لحصولهم خلال فترة عملهم بالوزارة على مبلغ (212.222.000) ريال على دفعات من مالك إحدى الشركات المحلية والممثل لشركات أجنبية مقابل تمكين الشركات الأجنبية من التعاقد مع الوزارة.

شاهد| احتجاجات مفاجئة لطالبان في كابول.. ونساء يحتشدن بالمسيرات

ذكرت وسائل إعلام عدة، باندلاع احتجاجات في العاصمة الأفغانية كابول ضد حركة طالبان، وهو ما استدعى تعليقًا من جانب المتحدث باسم "جبهة المقاومة الوطنية" الذي قال إن سكان كابول احتجوا بعد دعوة قائد مقاومة بنجشير، أحمد مسعود، الأفغان للتظاهر ضد طالبان والمطالبة بالحرية والعدالة واستقلال أفغانستان.

وأظهرت مقاطع الفيديو المظاهرات والحشود، وضمت نساء في صفوفها، التي عمت العاصمة كابول، وسط إطلاق كثيف لمسلحي حركة طالبان النار في الهواء، في محاولة لتفريق المتظاهرين.

تفاصيل الدقائق الأخيرة لفرار 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع

لم يكن هناك فرار من هذا القبيل من سجن في إسرائيل منذ الخمسينيات من القرن الماضي، والفشل الذي ربما يكون الأكبر في تاريخ إدارة مصلحة السجون، ستة أسرى فلسطينيين، تمكنوا من الفرار في منتصف الليل بواسطة نفق من سجن جلبوع.



وكشف التحقيق الأولي الذي أجرته مصلحة السجون الإسرائيلية أنه في حوالي الساعة 01:30 ليلاً ، دخل الأسرى الستة إلى حمام زنزانتهم وقاموا برفع إحدى الفتحات المعدنية الموجودة على أرضية الزنزانة ودخلوا واحدا يلي الآخر إلى الفتحة الضيقة للنفق.



زحفوا لمسافة بضع عشرات من الأمتار وصولا إلى فتحة النفق، وكان ذلك على بعد أمتار قليلة من جدار السجن - تحت برج حراسة، ورغم أنهم غيروا ملابسهم من هناك واصلوا رحلة الهروب.