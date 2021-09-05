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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نشرة أخبار العالم|اعتقال رئيس غينيا .. طالبان تعلن السيطرة على ولاية بانشير

نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عدداً من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير الآتي…..

اعتقال رئيس غينيا خلال انقلاب عسكري.. فيديو

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رئيس غينيا ألفا كوندي وهو معتقل من قبل قوات خاصة بالجيش، عقب انقلاب عسكري.

قائد الانقلاب في غينيا يعلن حل الحكومة والغاء الدستور

أعلن العقيد مامادي دومبويا، زعيم المتمردين في غينيا، حل حكومة البلاد، وإلغاء الدستور وإغلاق الحدود البرية والجوية.

أول تعليق من الأمم المتحدة على انقلاب غينيا واعتقال الرئيس

أدانت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، الانقلاب العسكري في غينيا، مطالبة بإطلاق سراح الرئيس الغيني ألفا كوندي.

طالبان تعلن سيطرتها على جميع مديريات ولاية بانشير

أعلنت حركة طالبان، اليوم الأحد، سيطرتها على جميع مديريات ولاية بانشير، شمالي أفغانستان.

الأمير هبة الله.. طالبان تعلن حاكم أفغانستان الجديد

أعلنت حركة طالبان، اليوم الأحد، هوية أمير أفغانستان بعد نحو شهر من استيلائها على الحكم في البلاد.

طالبان تجبر الطالبات على ارتداء عباءة سوداء ونقاب

أصدرت حركة طالبان مرسوما ألزمت خلاله طالبات الجامعات في أفغانستان بارتداء عباءات سوداء وتغطية وجوههن بالنقاب، ومتابعة الدراسة في صفوف غير مختلطة.

بيان أمريكي بشأن هجمات الحوثيين على السعودية

أعربت الولايات المتحدة، عن إدانتها الهجوم بصاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية على المنطقة الشرقية في السعودية، والذي أدى إلى إصابة طفل وطفلة سعوديين، وتضرر عدة منازل سكنية.

ليبيا.. الإفراج عن الساعدي القذافي ونقله إلى تركيا

أفادت وسائل إعلام محلية في ليبيا، بأن السلطات في طرابلس أفرجت عن الساعدي القذافي، نجل الرئيس الليبي السابق، وأنها ستسمح له بمغادرة البلاد إلى تركيا عبر مطار معيتيقة الدولي.

ترامب يجلد بايدن على فشل إدارته لأزمة أفغانستان

بينما يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن انتقادات في الداخل لتعامله مع جهود الإجلاء في أفغانستان، يبدو أن سلفه دونالد ترامب يستغل هذه الفرصة أيضًا لانتقاد سياساته وشخصه الرئاسي.

استقالة مساعد الأمير تشارز بسبب ملياردير سعودي

جاءت الاستقالة المفاجئة لـ مايكل فوسيت، مساعد ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، بعد أن تم مواجهته برسالة قال فيها إن المؤسسة الخيرية الملكية - جمعية الامير تشارلز - ستكون “ممتنة ومستعدة” لاستخدام نفوذها لمساعدة رجل الأعمال السعودي محفوظ مرعي مبارك بن محفوظ، في الحصول على وسام الفارس والجنسية البريطانية مقابل منحه للمؤسسة الملكية "مئات الآلاف من الجنيهات الاسترليني” وفقا لما كشفته تقارير الصحف البريطانية

إثيوبيا..آلاف القتلى من جيش آبي أحمد وقوات تيجراي

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن الآلاف قتلوا في اشتباكات في شمال إثيوبيا، مع استمرار الحرب الأهلية بين الجيش وجبهة تحرير شعب تيجراي، التي تستعر منذ 10 أشهر، ودفعت مئات الآلاف نحو المجاعة.

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