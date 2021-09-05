اعتقال رئيس غينيا خلال انقلاب عسكري في البلاد .. فيديو

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رئيس غينيا ألفا كوندي وهو معتقل من قبل قوات خاصة بالجيش، عقب انقلاب عسكري.

وقالت القوات الخاصة في غينيا إنها اعتقلت الرئيس ألفا كوندي وقامت بحل مؤسسات الدولة، فيما علنت وزارة الدفاع صد الهجوم على مقر الرئاسة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في غينيا ووسائل إعلام محلية مقاطع فيديو وصور قيل إنها من لحظة اعتقال الرئيس كوندي، فيما لم يتسن التأكد من الفيديو بشكل مستقل.

وتأتي الأنباء عن اعتقال رئيس غينيا بعد إطلاق نار كثيف على مدى ساعات حول القصر الرئاسي في كوناكري.

وقال أحد منفذو الانقلاب في غينيا "قررنا بعد القبض على الرئيس وحل الدستور القائم وحل المؤسسات، كما قررنا حل الحكومة وإغلاق الحدود البرية والجوية".

اعتقال رئيس غينيا ألفا كوندي

وكان مصدر عسكري، أكد، اليوم الأحد، أن الجيش الغيني، تمكن من إحباط محاولة انقلاب في العاصمة كونكاري قبل قليل.

وأضاف المصدر في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية لقوات الموالية لرئيس غينيا اعتقلت 25 عسكريا شاركوا في التمرد الذي شهدته العاصمة كوناكري.

وبحسب التقارير، فإن الانقلاب هو من تدبير قوات الأمن الخاصة التي تشتبك حاليا مع الحرس الرئاسي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن شاهد عيان قوله إنه تم سماع دوي إطلاق نار كثيف في وسط كونكاري.

بينما ذكر مسؤول حكومي كبير أن الرئيس ألفا كوندي، لم يصب بأذى لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.