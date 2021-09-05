تطور خطير.. دوي إطلاق النار بـ غينيا في محاولة انقلاب كبرى

ذكرت وسائل إعلام دولية أنه جرى سماع دوي إطلاق نار كبير في عاصمة غينيا، مفيدة بأن ذلك نتيجة محاولة انقلاب عسكري من عدد من القادة ضد الرئيس الغيني "ألفا كوندي".

رئيس غينيا ألفا كوندي في وقتٍ سابق



وأكدت السلطات أنها قامت بتحرك عاجل لإفشال مساعي الانقلاب، واعتقلت على الفور 25 عسكريا متورطا في المحاولة الانقلابية ضد الرئيس.

وقالت وكالة رويترز، إن شهودا قالوا إن شخصين على الأقل أصيبوا بجروح في إطلاق النار الكثيف الذي حدث بالقرب من القصر الرئاسي في كوناكري، عاصمة غينيا، اليوم الأحد، بينما كانت عربات عسكرية تجوب الشوارع، حسبما أفاد شهود ومقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية محاولة الانقلاب العسكري.

ولم يتضح من الجهة التي يتبادل معها حرس الرئيس إطلاق النار.

وقال مسئول حكومي كبير إن الرئيس ألفا كوندي (83 عاما) لم يصب بأذى، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

وأضاف مصدر عسكري أن إطلاق النار استهدف أفرادًا غاضبين من القوات الخاصة، باستهداف فيلق من جيش النخبة، ولكن لم يذكر المصدر سبب الغضب.

وقال مصدر عسكري آخر إن الجسر الوحيد الذي يربط البر الرئيسي بحي كالوم، الذي يضم معظم الوزارات والقصر الرئاسي، تم إغلاقه، وتمركز الجنود حول القصر.

ولفت ثلاثة شهود لرويترز إلى أنهم رأوا مدنيين مصابين بطلقات نارية.

وقال عثمان كامارا، وهو من سكان كالوم: "أرى مجموعات من الجنود تتجه نحو الرئاسة، كان هناك الكثير من إطلاق النار".

وشاهد مراسل لـ"رويترز" قافلتين من العربات المدرعة والشاحنات الصغيرة تتجهان نحو ميناء كوناكري بالقرب من القصر أيضا.

ولاية ثالثة مثيرة للجدل

وفاز كوندي بولاية ثالثة مثيرة للجدل في أكتوبر بعد تغيير الدستور للسماح له بالترشح مرة أخرى رغم الاحتجاجات العنيفة من المعارضة، مما أثار مخاوف من حدوث اضطرابات في المنطقة التي شهدت انقلابات في مالي وتشاد في الأشهر الأخيرة.

قوات أمن في غينيا

وقال حليف للرئيس في مقطع فيديو تم نشره على واتساب: "الرئيس ألفا كوندي يعمل بشكل جيد للغاية.. الوضع تحت السيطرة".

وشهدت غينيا نموًا اقتصاديًا مستدامًا خلال عقد كوندي في السلطة بفضل ثروتها من البوكسيت وخام الحديد والذهب والماس، لكن قلة من مواطنيها استفادوا من الفوائد.