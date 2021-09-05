طالبان تجبر الطالبات على ارتداء عباءة سوداء ونقاب

أصدرت حركة طالبان مرسوما ألزمت خلاله طالبات الجامعات في أفغانستان بارتداء عباءات سوداء وتغطية وجوههن بالنقاب، ومتابعة الدراسة في صفوف غير مختلطة.

وحسب المرسوم الصادر عن طالبان، سيتعين على الشابات المسجلات في هذه الجامعات مغادرة الفصل قبل الطلاب الذكور بخمس دقائق، والانتظار في قاعات انتظار إلى أن يغادر أولئك المبنى.

وأضافت طالبان أنه سيُطلب من الجامعات توظيف معلمات للطالبات أو محاولة توظيف "أساتذة مسنين" بعد التحقق من أخلاقهم الحميدة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" عن أستاذ جامعي قوله "فيما يتعلق بالفصول غير المختلطة سيكون الأمر معقدًا من الناحية العملية.. ليس لدينا عدد كاف من المعلمات أو الفصول الدراسية لفصل الإناث عن الذكور".

وأضاف "لكن مجرد السماح للفتيات بالذهاب إلى المدرسة والجامعة هو في ذاته خطوة مهمة وإيجابية".

ويوم أمس السبت، أطلق عناصر من حركة طالبان النار في الهواء لتفريق نساء أفغانيات خلال مظاهرة، في العاصمة كابول، يطالبن فيها بمساواتهن في الحقوق.

ويثير ملف حقوق المرأة اهتمام المجتمع الدولي، منذ وصول حركة طالبان للحكم في أفغانستان في 15 أغسطس الماضي.

في سياق آخر، أعلنت حركة طالبان، اليوم الأحد، أن قواتها دخلت عاصمة إقليم بانشير الذي تحصنت فيه قوات معارضيها منذ سقوط العاصمة الأفغانية كابول في يد الحركة.

وقال بلال كريمي، المتحدث باسم طالبان، إن الحركة سيطرت على مقر الشرطة ومركز منطقة رخة قرب بازاراك عاصمة الإقليم وإن قوات المعارضة تكبدت خسائر فادحة في صفوفها إضافة لأسر العديد وضبط مركبات وأسلحة وذخائر.