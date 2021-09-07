محافظ الفيوم: تشكيل فرق ميدانية لمتابعة مشروعات "حياة كريمة"

أصدر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، القرار رقم 332 لسنة 2021 بشأن تشكيل فرق متابعة ميدانية برئاسة المهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركزي إطسا ويوسف الصديق، والتنسيق مـع كـافـة الجهـات المعنية بالتنفيذ، لضـمـان إزالـة أي معوقـات، والانتهـاء مـن هـذه المشـروعات فـي مواعيـدها المقـررة، مع عـرض تقريـر أسبوعي بنتيجـة المتابعـة الميدانيـة، وعـرض مقترحـات تـطـوير الأداء ومعدلات التنفيذ لمشروعات المبادرة.
قال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن اللجنة باشرت عملها بتفقد عدد من المنشآت الخدمية التى تحتاج إلى إزالة مثل مدرسة الحجر بمركز إطسا، وكلٍ من مركز شباب الشواشنة، ومركز شباب غيضان، ومركز شباب الربع، ومركز شباب المشرك قبلي بمركز يوسف الصديق.
كما تفقدت اللجنة عددا من مواقع المشروعات، منها موقع إحلال وتجديد 2 كوبري بعزبة الصبيحي، و2 كوبري بعزبة الفلاح التابعة لقرية المشرك، كما قامت بتفقد الأعمال الإنشائية بمجمعي خدمات قريتي النزلة والمشرك، ووجه سكرتير عام المحافظة المساعد، بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة العاملين بالمشروعات، كما تم التنبيه على أحد المقاولين المنفذين للمشاريع بوضع لوحة توضح مواصفات المشروع ومكوناته ومدة تنفيذه.