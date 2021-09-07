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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم: تشكيل فرق ميدانية لمتابعة مشروعات "حياة كريمة"

بعض اعمال مشروعات
بعض اعمال مشروعات حياة كريمة بالفيوم

أصدر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، القرار رقم 332 لسنة 2021 بشأن تشكيل فرق متابعة ميدانية برئاسة المهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركزي إطسا ويوسف الصديق، والتنسيق مـع كـافـة الجهـات المعنية بالتنفيذ، لضـمـان إزالـة أي معوقـات، والانتهـاء مـن هـذه المشـروعات فـي مواعيـدها المقـررة، مع عـرض تقريـر أسبوعي بنتيجـة المتابعـة الميدانيـة، وعـرض مقترحـات تـطـوير الأداء ومعدلات التنفيذ لمشروعات المبادرة.

 

قال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن اللجنة باشرت عملها بتفقد عدد من المنشآت الخدمية التى تحتاج إلى إزالة مثل مدرسة الحجر بمركز إطسا، وكلٍ من مركز شباب الشواشنة، ومركز شباب غيضان، ومركز شباب الربع، ومركز شباب المشرك قبلي بمركز يوسف الصديق.

 

كما تفقدت اللجنة عددا من مواقع المشروعات، منها موقع إحلال وتجديد 2 كوبري بعزبة الصبيحي، و2 كوبري بعزبة الفلاح التابعة لقرية المشرك، كما قامت بتفقد الأعمال الإنشائية بمجمعي خدمات قريتي النزلة والمشرك، ووجه سكرتير عام المحافظة المساعد، بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة العاملين بالمشروعات، كما تم التنبيه على أحد المقاولين المنفذين للمشاريع بوضع لوحة توضح مواصفات المشروع ومكوناته ومدة تنفيذه.

محافظ الفيوم يثمن جهود الرئيس السيسي في إطلاق أكبر قافلة للعمل الخيري

 

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محافظة الفيوم فرق متابعة ميدانية المبادرة الرئاسية

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