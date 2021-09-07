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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمشاركة علي معلول والجزيري.. تونس تهزم زامبيا 2-0 في تصفيات كأس العالم

منتخب تونس صورة
منتخب تونس " صورة أرشيفية"

فاز منتخب تونس على مضيفه منتخب زامبيا، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ليفي مواناواسا، ضمن منافسات الجولة الثانية، من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

جاء هدف منتخب تونس  الأول، عن طريق وهبي الخرزي، من ركلة جزاء، في الدقيقة التاسعة، من عمر اللقاء.

وأضاف أنيس بن سليمان هدف منتخب تونس الثاني، في الدقيقة 90.

وشهد التشكيل  الأساسي، لمنتخب تونس، تواجد ثنائي الزمالك، حمزة المثلوثي، وسيف الدين الجزيري، كما تواجد علي معلول ظهير النادي الأهلي.

وشارك فرجاني ساسي نجم نادي الزمالك السابق، أساسيا مع منتخب تونس ضد زامبيا.

وجاء تشكيل منتخب تونس لمواجهة زامبيا كالتالي:

 

فاروق بن مصطفى - علي معلول - ياسين مرياح - ديلان برون - حمزة المثلوثي  -  فرجاني ساسي - إلياس السخيري - عيسى العيدوني - سيق الدين الجزيري - وهبي الخزري - فخر الدين بن يوسف.

يذكر أن منتخب تونس اكتسح منتخب غينيا، بثلاثية نظيفة، في افتتاح مشواره، في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العلم، بينما تغلب منتخب زامبيا على موريتانيا بهدفين مقابل هدف.

ترتيب مجموعة تونس في تصفيات كأس العالم:

1 تونس : 6 نقاط

2- زامبيا : 3 نقاط

3- موريتانيا : 0 نقاط

4- غينيا : 0 نقاط

تونس زامبيا كأس العالم 2022 تونس ضد زامبيا تصفيات كأس العالم

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