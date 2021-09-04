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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد اكتساح غينيا الاستوائية.. معلول: منتخب تونس يسير في الطريق الصحيح

ساسي ومعلول
ساسي ومعلول

أعرب علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي ومنتخب تونس، عن سعادته، بفوز منتخب قرطاج، على غينيا الاستوائية، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت، أمس، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى، من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وقال علي معلول في تصريحات صحفية عقب مباراة تونس وغينيا الاستوائية :" دائما ما تواجهنا بعض المشاكل في الجولة الأولى، من التصفيات، لعبنا أمام منافس يعتمد على الهجمات المرتدة، لكن تداركنا أخطائنا في الشوط الثاني، بتسجيل 3 أهداف، بفضل إصرار اللاعبين".

وتابع علي معلول:" الحمد لله، حصدنا 3 نقاط، تساعدنا  على خوض مباراة زامبيا المقبلة، بمعنوبات مرتفعة، وعلينا أن نبني عملنا وتحضيراتنا للمواجهات المقبلة، على ما قدمناه، أمام غينيا الاستوائية، في الشوط الثاني".

اختتم معلول:" نهدي الفوز للجماهير التونسية، والآن علينا التركيز على مواجهة زامبيا القادما، لأنه ستكون مهمة، لنؤكد من خلالها من جديد أن منتخبنا يسير في الطريق الصحيح.

وشارك علي معلول  في المباراة كاملة، فيما لعب سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك كبديل منذ الدقيقة 68.

أهداف تونس في شباك غينيا الاستوائية.

افتتح ديلان برون التسجيل لنسور قرطاج في الدقيقة 54ـ أعقبه إلياس السخيري بالهدف الثاني في الدقيقة 78.

وسجل وهبي الخذري الهدف الثالث للتوانسة في الدقيقة 89 من ضربة جزاء مؤكدًا انتصار منتخب بلاده في المباراة.

 

منتخب تونس غينيا الاستوائية تونس ضد غينيا الاستوائية معلول تونس

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