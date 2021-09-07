بعد إعلان ملامح حكومتها.. طالبان تدعو إلى عدم التدخل في شؤون أفغانستان

طالب المتحدث باسم حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، الأفغان بعدم الخروج في تظاهرات غير مرخصة، مؤكدا: "لن نسمح بأي فوضى".

ووفقًا لـ"العربية"، قال المتحدث باسم طالبان إنه على الخارجين من أفغانستان امتلاك وثائق السفر، ومراعاة الأصول، موضحا: "لدينا تواصل مع دول عدة عبر مكتبنا السياسي.

وأكد المتحدث باسم طالبان أن طبيعة النظام وشكله أمران داخليان لا نقبل التدخل بهما، مشددا على أن الحركة لن تقبل التدخل في شؤون أفغانستان.

وأشار إلى أن طالبان تسعى إلى علاقات طيبة مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول الجوار، مؤكدة أن السلاح الأمريكي بيد مقاتلي بنجشير من حق أفغانستان.

وحسب قناة "العربية"، قال المتحدث باسم طالبان إن الحركة تسعى لتعيينات وزارية في حكومة تصريف الأعمال، تتمثل فيها كل الأطياف السياسية الأفغانية

ولفت لمتحدث باسم طالبان إلى أن الوضع في بنجشير هادئ جدًا ولن تسمح الحركة بدخول البلاد في حالة حرب جديدة، مجددًا التأكيد على انتهاء المعارك في الولاية.

وأشار إلى أن أطراف خارجية تسعى للفوضى داخل أفغانستان، مطالبًا سكان العاصمة كابول بعدم التظاهر، والتنسيق مع الجهات الأمنية

وقال المتحدث باسم طالبان، إنه تم تعيين الملا محمد حسن رئيسا للحكومة والملا عبد الغني برادر نائبا له.

وأضاف المتحدث باسم طالبان، أنه تم تعيين محمد يعقوب وزيرًا للدفاع وسراج الدين حقاني وزيرًا للداخلية وأمير خان متقي وزيرًا للخارجية، فيما تم تعيين هداية الله بدري وزيرًا للمالية بالوكالة.

ولفت المتحدث إلى أن الملا عبد الحق واثق اصبح رئيسا للاستخبارات في أفغانستان، مؤكدا أن عدد من الوزارات لا تزال شاغرة وتقوم الحركة بمشاورات لإيجاد الأشخاص المناسبين.