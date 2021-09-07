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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

منظومة الشكاوى: تلقينا 53 ألف شكوى واستغاثة في مجال الصحة خلال شهر

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً حول موقف تلقى ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال شهر أغسطس الماضى.

 

ففيما يتعلق بشكاوى الخدمات الطبية والصحية، فقد تلقت ورصدت المنظومة 53 ألف شكوى واستغاثة في مجال الصحة خلال شهر أغسطس الماضى، تم فحصها ودراستها وتوجيهها للجهات المعنية، وكان من بينها 3370 شكوى واستغاثة لمواطنين من محافظات الجمهورية، تطلبت تدخلاً طبياً سريعاً بمختلف التخصصات الطبية.

 

وقد لاقت تلك الشكاوى والاستغاثات استجابات سريعة من القيادات المعنية بأجهزة وهيئات وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، كما حققت المستشفيات الجامعية استجابات سريعة مع الحالات التي تطلبت تدخلاً سريعاً وتم توجيهها لها.

 

وفي ضوء توفير الدولة لبعض أنواع اللقاح المعتمد عالمياً لمكافحة فيروس كورونا، وإتاحتها للمواطنين، تلقت المنظومة 42500 شكوى وطلب واستفسار بشأن عمليات تسجيل طلبات الحصول على لقاح فيروس كورونا، بنسبة تجاوزت 80% من الشكاوى الواردة في قطاع الخدمات الصحية، حيث تركزت تلك الشكاوى والطلبات حول طلبات بعض المسافرين للحصول على أحد اللقاحات المعتمدة دولياً، أو تعذر وتأخر استلام الرسالة النصية لتحديد موعد وأماكن تلقي اللقاح.

 

وقد تم توجيه تلك الشكاوى والطلبات لوزارة الصحة والسكان التي اضطلعت بمراجعة أسبابها واتخاذ اللازم بشأنها، وفيما يخص شكاوى المسافرين للخارج وطلباتهم للحصول على لقاح فيروس كورونا فقد أوضحت الوزارة أنه يمكن للمواطن تغيير طلبه للحصول على اللقاح للسفر من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة.

 

كما يمكنه التواصل مع الخط الساخن 15335 للتعديل إلي مركز تطعيم المسافرين لتصله رسالة من الوزارة بالموعد المحدد لتلقي الجرعة خلال 72 ساعة، وفى حالة عدم ورود الرسالة يمكنه التوجه إلى أحد مراكز تلقى لقاح كورونا للمسافرين ومعه اصل جواز سفر ساري، والمستندات المؤيدة للسفر، مع سداد المصاريف الإدارية لاستخراج شهادة السفر للخارج.

 

وحول ما تم حيال الشكاوى والاستغاثات التى تنذر بوقوع ضرر على المواطنين وممتلكاتهم وتتطلب تدخلاً سريعاً، استمرت فرق العمل المكلفة بوزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والبترول والثروة المعدنية، وأجهزة المحافظات فى التعامل مع تلك شكاوى.

 

حيث قدمت الاستجابات السريعة لـ 3245 شكوى واستغاثة خلال شهر أغسطس الماضى، تضمنت الإبلاغ عن أوجه ومظاهر الخلل أو القصور، والتي قد تتسبب في وقوع أضرار على الأشخاص والممتلكات، وذلك لسرعة تدخل الجهات المعنية لدرء المخاطر والحد من أسباب وقوع الحوادث، ومنها على سبيل المثال أعمدة إنارة متهالكة أو آيلة للسقوط، وأسلاك كهرباء مكشوفة، وكسر مواسير أو تسريب غاز، ومبان متصدعة أو آيلة للسقوط، والتضرر من حيوانات ضالة، وغير ذلك.

 

حيث تم توجيهها فور تلقيها لفرق التعامل السريع والطوارئ بالجهات المعنية والتى سجلت استجابات سريعة لإزالة أسباب أغلب تلك الشكاوى، كما تم توثيق الإجراءات المنفذة أثناء قيام فرق العمل المختصة بإزالة أسباب الشكاوى.

منظومة الشكاوى الحكومية منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة مجلس الوزراء فيروس كورونا

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