كل ما تريد معرفته عن تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

قررت اللجنة المشكلة من قبل المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية خلال اجتماعها وذلك مساء اليوم برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن خفض الحد الأدنى للتقدم في كليات الجامعات الخاصة والأهلية وذلك على النحو التالي:

وقد صدر قرار باستمرار تقدم الطلاب للجامعات الخاصة بالمرحلة الأولى على الموقع الإلكتروني ، وذلك حتى الساعة الخامسة مساء يوم السبت المقبل الموافق 11 سبتمبر 2021 ، كما أنه يمكن للطلاب الراغبين في تعديل رغباتهم في ضوء الحد الأدنى الذي تم تعديله لكل كلية حتى موعد انتهاء هذه المرحلة.

وصدر قرار بأن تستمر كل كلية في تقدم الطلاب بالجامعات الأهلية (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة) على الموقع الإلكتروني.

كما يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التعليم العالى والبحث العلمي على أن تتيح أكبر فرصة ممكنة لجميع طلاب الثانوية العامة وذلك لهذا العام للتقدم للكليات بالجامعات الخاصة والأهلية، والتي يرغب الطلاب الالتحاق بها، وحصر أعداد الطلاب الذين قد تم قبولهم خلال المرحلتين الأولى والثانية في التنسيق الحكومي.

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

كما أنه سوف يتم الإعلان عبر الموقع الإلكتروني للجامعات الأهلية وذلك مساء غد الأربعاء عن موعد إتاحة الفرصة للطلاب الذين تقدموا من قبل في تنسيق هذه الجامعات؛ لكي يعدلوا رغباتهم في ضوء الحد الأدنى المعدل.

ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث بإسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك إقبالا كبيرا من قبل الطلاب على الجامعات الخاصة والأهلية.

وأضاف الدكتور عادل عبد الغفار، أن هناك فرص كبيرة لجميع طلاب في المرحلة الثالثة وخاصة في شعبة علمي رياضة، مشيرا إلى أن هناك هبوط كبير في الحد الأدنى للكليات هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

كما أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن التنسيق انخفض بكليات المرحلة الثانية بنسبة تجاوزت الـ 11 % وفيها ما يصل إلى 22%.

وأضاف "عبد الغفار"، أن السبب الرئيسي في تنسيق الجامعات هذا العام هو انخفاض مجاميع الطلاب، حيث أثر انخفاض المجاميع بشكل مباشر على الحدود الدنيا للكليات.

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

وجاء انخفاض الحد الأدني لكليات الجامعات الخاصة :



الطب البشري 85%

طب الأسنان 82%

العلاج الطبيعي- الصيدلة 80%

الطب البيطري 75 %

الهندسة 70%

علوم الحاسب 65%

التكنولوجيا الحيوية - تكنولوجيا العلوم الصحية 62%

الفنون التطبيقية علمي - فنون علمي 63%

العلوم الأساسية 60%

الإعلام – لغات وترجمة - الفنون التطبيقية أدبي - فنون أدبي 59%

الاقتصاد والإدارة - الاقتصاد والعلوم السياسة 58%

التربية – السياحة – الزراعة – الحقوق – التمريض – الآثار- علوم سينمائية – الآداب 55%

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية



الحد الأدنى للجامعات الأهلية (الجلالة- العلمين – المنصورة الجديدة) + سيناء



الطب البشري : 82%

طب الأسنان : 79%

العلاج الطبيعي- الصيدلة : 78%

الطب البيطري : 73 %

الهندسة : 65%

علوم الحاسب : 62%

التكنولوجيا الحيوية – تكنولوجيا العلوم الصحية : 59%

الفنون التطبيقية علمي : 59%

العلوم الأساسية : 58%

الإعلام – لغات وترجمة - الفنون التطبيقية أدبي : 55%

الاقتصاد والإدارة – الاقتصاد والعلوم السياسة : 55%

التربية – السياحة – الزراعة – الحقوق – التمريض –الآثار- علوم سينمائية – الآداب : 55%

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية



وجاء خفض الحد الأدني لكليات جامعة الملك سلمان :



الطب البشري 80 %

طب الأسنان 77%

العلاج الطبيعي- الصيدلة 76%

الطب البيطري 70%

الهندسة 63%

علوم الحاسب 60%

التكنولوجيا الحيوية - تكنولوجيا العلوم الصحية 58%

الفنون التطبيقية علمي - فنون علمي 58%

العلوم الأساسية 56%

الإعلام – لغات وترجمة -

الفنون التطبيقية أدبي - فنون أدبي 55%

الاقتصاد والإدارة - الاقتصاد والعلوم السياسة 55%

التربية – السياحة – الزراعة – الحقوق – التمريض –الآثار- علوم سينمائية – الآداب 55%

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية



وتأتي مصاريف الجامعات الأهلية 2022 على النحو التالي :-





كلية الطب بسعر 105 آلاف جنيه.



كلية طب الأسنان بسعر 97 ألف جنيه.



كلية العلوم الصيدلية بسعر 85 ألف جنيه



كلية العلاج الطبيعي بسعر 63 ألف جنيه



كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بسعر 39 ألف جنيه.



كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بسعر 43 ألف جنيه.



كلية اللغات التطبيقية بسعر 43 ألف جنيه.



كلية الدراسات القانونية بسعر 45 ألف جنيه.



كلية العلوم الإدارية بسعر 46 ألف جنيه.



كلية السياحة والضيافة بسعر 40 ألف جنيه.



كلية الإنتاج الإعلامي بسعر 50 ألف جنيه.



كلية الفنون الجميلة بسعر 50 ألف جنيه.



كلية العلوم الهندسية بسعر 69 ألف جنيه.



كلية علوم وهندسة الحسابات بسعر 69 ألف جنيه.



كلية العمارة بسعر 69 ألف جنيه.



كلية علوم وهندسة المنسوجات بسعر 58 ألف جنيه.



كلية الصناعات التكنولوجية بسعر 39 ألف جنيه.



كلية العلوم الأساسية المتقدمة بسعر 48 ألف جنيه.



كلية الغذاء والصناعات الغذائية بسعر 43 ألف جنيه.



كلية الزراعات الصحراوية بسعر 43 ألف جنيه.



كلية علوم التمريض بسعر 31 ألف جنيه.

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

ونرصد لكم الجامعات الخاصة والأهلية المعتمدة من وزارة التعليم العالى :



جامعة 6 أكتوبر.

جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

جامعة مصر الدولية.

الجامعة الألمانية بالقاهرة.

جامعة الأهرام الكندية.

الجامعة البريطانية في مصر.

الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.

جامعة سيناء.

جامعة فاروس بالإسكندرية.

جامعة النهضة ببني سويف.

جامعة المستقبل.

الجامعة المصرية- الروسية.

جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة.

جامعة هليوبوليس.

جامعة الجيزة الجديدة.

جامعة دراية بالمنيا.

جامعة بدر.

جامعة حورس.

جامعة المصرية الصينية.

جامعة ميريت.

جامعة سفنكس.

جامعة السلام.

جامعة الملك سلمان الدولية.

جامعة العلمين الدولية.

جامعة الجلالة.

جامعة المنصورة الجديدة الأهلية.

جامعة النيل الأهلية.

الجامعة الفرنسية في مصر.

الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

ثالثًا: جامعات بقوانين خاصة

العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

جامعات باتفاقيات دولية

الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

الجامعة المصرية- اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية (GIU).

جامعة إسلسكا.

جامعة برلين الألمانية بالجونة.

جامعة سنجور.