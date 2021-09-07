فتش عن الثبات الانفعالي.. لماذا لا يصلح حسام حسن مدربا للفراعنة؟

عقب قرار الاتحاد المصري لكرة القدم، فى اجتماعه الطارئ أمس، بتوجيه الشكر إلى حسام البدرى والجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول على الفترة الماضية، التي قضاها في قيادة الفريق، بدأت التكهنات عن اسم المدرب الجديد، فهناك من يرى أن فينجادا المدير الفني السابق لنادي الزمالك، هو الأنسب، وفريق آخر يرى أن السويسري "رينيه فايلر" الذي تمكن من قيادة الأهلي لتحقيق لقب الدوري العام، هو الأفضل، بينما فريق ثالث يرى أن "فيريرا" المدرب البرتغالي الذي تمكن من قيادة نادي الزمالك للثنائية المحلية موسم 2014 /2015، أفضل من يقود المنتخب، فيما طالب نشطاء السوشيال ميديا، وعدد من المحللين على رأسهم أحمد حسام ميدو، بمنح الفرصة للكابتن حسام حسن، لما له من قدرة على احتواء اللاعبين والسيطرة عليهم، لاحترام الجميع له، وأكدت بعض المصادر أنه تم الاتصال فعليا بحسام حسن لاستطلاع رأيه، وطالب فقط أن يكون توأمه إبراهيم ضمن الجهاز الفني أو الإداري.

لكن، ماذا عن مشكلات وأزمات حسام حسن التي صدرها هو وشقيقه، سواء كلاعبين، أو عقب العمل في مجال التدريب مع كافة الأندية التي عملا بها، وكذلك هل يملك التوأم الثبات الانفعالي للقيادة الحكيمة لمنتخب يحمل اسم مصر؟.

حسام وأزمة الثبات الانفعالي

في علم النفس الرياضي، مبدأ يشير إلى أن الثبات الانفعالي الحقيقي الذي يظهر أمام الجميع، سواء جمهورا أو كاميرات، يتطلب ثقة بالنفس ناتجة عن تجربة حياتية عميقة، تجعل المدرب أو اللاعب قويا لا يتردد فياإتخاذ القرارات، وإلا يصبح عشوائيا متهورا، وهذا ما مر في حياة التوأم حسن، سواء كلاعبين أو مدربين، حيث أثار الثنائي العديد من الأزمات، منها:

تهديد أفراد الجيش اللبناني بسلاح آلي

بدأت أزمات التوأم حسام وإبراهيم حسن، في لقاء منتخب مصر أمام فريق الأنصار اللبناني عام 1995، عندما فقد "التوأم" أعصابهما وتشاجرا مع لاعبي الفريق الآخر، وعناصر من الجيش اللبناني، المنوط بتأمين المباراة، في واقعة وصفتها الصحف اللبنانية بـ«الإرهاب»، وشهدت اعتداء حسام حسن وتوأمه إبراهيم على عناصر من الجيش اللبناني المكلفين بتأمين المباراة، كما اعتديا على لاعبي الفريق المضيف، ونال حارس النجمة محمود طراد ضربة قوية من حسام حسن نقل على أثرها إلى المستشفى، كما خطف «التوأم» سلاحا آليا من أحد أفراد قوات الأمن اللبنانية، إلا أن تدخل اللواء حرب الدهشوري، رئيس اتحاد الكرة وقتها، حال دون وقوع كارثة حقيقية لأفراد البعثة.

الهجوم على منزل مدرب منتخب مصر

في واقعة حدثت للمرة الأولى في تاريخ الكرة المصرية، قام الثنائي حسام وإبراهيم حسن بالهجوم علي منزل محسن صالح مدرب منتخب مصر، بسبب عدم اختيارهما في قائمة المنتخب عام 1995، بعد واقعة لبنان.

الاعتداء على الحكم في البطولة العربية

يبدو أن لإبراهيم حسن تاريخا عنيفا مع حكام كرة القدم، حيث قام بالاعتداء علي عبدالرحيم العرجون حكم مباراة الأهلي والشباب السعودي، في البطولة العربية عام 1996، وتم إيقافه ومنع الأهلي من المشاركة في البطولة.

إشارات بذيئة لجماهير المغرب

وجه التوأم المشاغب، إشارات بذيئة لجماهير المغرب، في مباراة منتخب مصر امام المغرب عام 1997، بتصفيات كأس العالم، وظهر اللاعب إبراهيم حسن عبر شاشات التلفاز وهو يوجه إشارة بذيئة بأصابع يده للجمهور المغربي، الذي رد بتوجيه السباب للاعبي المنتخب بأكمله.

عصبية إبراهيم في الجزائر

مسلسل الأحداث غير المتوقعة من ابراهيم حسن، يتتابع حيث قام باقتحام ملعب مباراة المصري البورسعيدي وشبيبة بجاية الجزائري، وتعدي على الحكم وإتلاف لوحة التغيير وتوجيه حركات مشينة للجماهير، فما كان من الاتحاد الافريقي إلا إيقاف إبراهيم حسن 5 سنوات وعدم ممارسة اي عمل يتعلق بكرة القدم وتغريمه 20 ألف دولار، بعد هذا الفعل المشين.

الأهلي: الباب يفوت جمل

واقعة أخرى غريبة من نوعها، كانت مع الألماني راينر تسوبيل، المدير الفنى للأهلي، في أواخر التسعينيات، حيث تلفظ ضده إبراهيم حسن بألفاظ نابية عقب استبداله في إحدى المباريات، قبل أن يدخل توأمه في مشادة عنيفة مع المدرب، وبعد جلسة ثابت البطل الشهيرة، قال لهما: «الباب يفوت جمل»، بعدها أعلنا رحيلهما.

أزمة جمهور الأهلي

حينما انتقل التوأم إلى الزمالك، عقب رفض مجلس ادارة الأهلي التجديد لهما، بدأت الأزمات التى لا تعد ولا تحصى، أبرزها السباب والبصق علي جماهير الأهلي، إضافة إلى رفع الحذاء في وجه الجمهور حينما كان حسام مدربا للزمالك، كما حاول الاعتداء على مانويل جوزيه بعد انتهاء احدي مباريات القمة المصرية.

التعدي على مدرب الشرطة

في عام 2010 حول إبراهيم حسن استاد القاهرة إلى ساحة حرب، في مباراة الزمالك واتحاد الشرطة، وتعدي على محمد إبراهيم مدرب الشرطة، وتم منعه من حضور المباريات حتى نهاية الموسم.

بعد الخروج من المحكمة

تورطهما في موقعة «الجلابية»

وشهد لقاء الزمالك والأفريقى التونسي في إياب دور الـ32 لدوري الأبطال الأفريقي باستاد القاهرة الدولي، الفضيحة الشهيرة بـ«موقعة الجلابية»، بعد نزول أعداد غفيرة من الجماهير البيضاء إلى أرضية الملعب والاعتداء على لاعبي الفريق الضيف بشكل مؤسف كاد أن يتسبب في كارثة بين الشعبين المصرى والتونسي، وأثيرت الاتهامات الموجهة للتوأم بأنهما متورطان في هذه الموقعة، لتوجيه رسالة بأن البلد غير آمن بعد رحيل النظام السابق، كما أنه كانت لهما واقعة سابقة على هذه الواقعة حينما ظهر حسام حسن على الشاشات يروج بأنه تعرض للاعتداء على يد "بلطجية" في مصر الجديدة يحملون أسلحة نارية وبيضاء، وأنه قرر العفو عنهم بعد تدخل الشرطة العسكرية، لكن الحقيقة كانت مغايرة لذلك، وكانت هذه الواقعة مجرد احتكاك مروري بينه وبين بعض الشباب.

التسبب في أزمة دبلوماسية مع الكونغو

عقب مباراة المصري البورسعيدي، ونادي فيتا كلوب الكونغولي، فى اياب دور نصف النهائى للكونفدرالية، عام 2018، اشتبك حسام حسن مع الجماهير الكونغولية، كما حدثت اشتباكات بين لاعبي المصري والجماهير، ما أدى إلى إصابة حسام حسن بجرح فى رأسه.

وكان المصرى قد تلقى هزيمة ثقيلة من فيتا كلوب بأربعة اهداف للاشيء، وودع الكونفدرالية، بينما صعد فيتا كلوب الكونغولى الى نهائى البطولة، بعد مباراة شهدت مناوشات واعتراضات من الجهاز الفنى للمصرى على حكم المباراة، بسبب العديد من المواقف التحكيمية، وهدد حسام حسن بالانسحاب من المباراة فى أحد تلك المواقف، ما دفع وزارة الرياضة الكونغولية إلى التقدم بشكوى رسمية من الدولة، إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف»، ضد مصر ومدرب المصري حسام حسن، حيث قام وشقيقه بتكسير لوحات الإعلانات فى الملعب، وبعدها حطما كراسي غرفة خلع الملابس بالاستاد.

معايير اختيار مدرب المنتخب الوطني

المدير الفنى الوطني، حتي وإن كانت الاستعانة به آخر ما سيذهب إليه اتحاد الكرة فيجب أن يتم اختياره وفقا لمعايير واضحة في عالم كرة القدم.

المعيار الأول «التعامل النفسي»

يخشي من يعمل مع حسام حسن غضب المدرب، حيث يتعامل معهم بقوة مفرطة وبأساليب أوصلت العلاقة إلى تشابك بالأيدي وصراعات فى حالات عديدة، حيث اشتكي لاعبو المنتخب الأردني الذين تدربوا تحت قيادة العميد من التعامل معه، واشتبك من قبل مع أسامة عزب قائد المصري السابق وزميله إسلام صلاح، وقائمة طويلة من اللاعبين.

حرص حسام حسن على الفوز وعدم تقبل الهزيمة ربما كان مبرراً، لكنه بكل تأكيد لا يليق بالمستويات الدولية، واللاعب المصري يحتاج إلى طبيب نفسي ومدرب فى آن واحد.

المعيار الثاني «الثبات الانفعالي»

شخصية المدرب فى التعامل مع الضغوط والعمل تحتها والتعامل مع وسائل الإعلام والمنافسين وإدارة المباريات معيار هام فى المدرب الجديد يفتقده الثنائى حسن، حيث يخرج العميد عن النص فى كثير من الأحيان تحت الضغوط مع منافسيه لاعبين ومدربين وحكاما، وهو ما يلقي بالتبعية ظلاله على فريقه، جوزيه ومختار مختار وطارق يحيي وميدو، قائمة تطول من خصوم العميد انتهت بعضها ولم ينته معظمها.

المعيار الثالث «الخبرة»

يتمتع حسام حسن بخبرة محلية تمتد لـ10 سنوات منذ أن منحه الراحل سيد متولي رئيس المصري، فرصة قيادة الأخضر البورسعيدي، العميد لم يمر على قطاعات الناشئين، وظل عشر سنوات مديراً فنياً، لكنه لم يحقق أى بطولة، خسر 4 نهائيات، كأس السوبر مرتين مع المصري والزمالك ضد الأهلي، نهائى الكأس أيضاً أمام الأهلي، ونهائى بطولة غرب آسيا مع الأردن أمام قطر، لكنه يملك تجربة «منتخبات» مع الأردن، الذى قاده فى تصفيات كأس العالم 2014، ووصل للملحق وواجه أوروجواي.

المعيار الرابع «التكتيك»

حسام حسن برع مع المصري فى حدود المربع الذهبي، والنتائج المرضية كفريق لا ينتظر أن يفوز ببطولة كل عام، لكنه مع الزمالك فشل تماماً فى اللعب على بطولة، ربما ولايته الأولي كانت مرضية لموقف الزمالك الصعب «المركز الـ13 فى جدول ترتيب الدوري»، لكن الولاية الثانية جاءت مخيبة للآمال تماماً، تكتيكياً حسام حسن يريد الكرة باستمرار، ورتم الفريق فى القمة دائماً تنعكس روحه وحماسه على الفريق لا يعرف التريث والتفكير بهدوء إلا نادراً، وينجرف دائماً، ربما تحسن فى هذه النقطة، لكنه لم يثبت حتى الآن أن فكره التكتيكي على نفس مستوي حماسه، الذى يمنحه ميزة تقديم وجوه جديدة، وليس قيادة مجموعة، وهذا ربما يصنع الفارق.