البنتاجون: حكومة طالبان تتضمن شخصيات إرهابية قتلت أمريكيين

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" لقناة "سكاي نيوز" إن حكومة طالبان الجديدة تتضمن شخصيات إرهابية أيديها ملطخة بدماء الأميركيين.

وأضاف مسؤول البنتاجون إن الولايات المتحدة ترغب في التهدئة الآن إلى حين خروج ما تبقى من المواطنين الأميركيين من أفغانستان.

إلى ذلك، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي إن واشنطن ليست متعجلة بشأن الاعتراف بسلطة طالبان في أفغانستان.

وأوضحت بساكي أن الاعتراف بحركة طالبان يعتمد على سلوك الحركة ولا موعد محدد لذلك الاعتراف.

وأكد البيت الأبيض أن عدد الأمريكيين المتبقين في أفغانستان أقل من مائة شخص، وأن 4 مواطنين أمريكيين تمكنوا منت المغادرة براً من أفغانستان.

وأشارت بساكي إلى أن الولايات المتحدة لديها مخاوف بشأن تأثير عقوباتها على وصول المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان.

وواصلت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتابع باستمرار جهود إجلاء المواطنين الأمريكيين المتبقين في أفغانستان.