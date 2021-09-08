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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد ضجة احتفالها بالخُلع.. المذيعة آلاء عبد العزيز في ظهور إعلامي جديد

المذيعة آلاء عبد
المذيعة آلاء عبد العزيز

أثارت المذيعة "آلاء عبد العزيز" حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية بعد احتفالها بخلعها في واقعة تحدث عنها الكثيرون.

 

وبعد فترة عصيبة عاشتها المذيعة "آلاء عبد العزيز"  لسعيها للخلع من زوجها بعد تعرضها للتعذيب على يديه، تعود من جديد إلى شاشة التلفزيون ببرنامج جديد عبر قناة الشمس، متخطية قصتها المأساوية التي عاشتها السنوات الماضية.

 

وتظهر المذيعة "آلاء" بإطلالة جديدة لتقدم محتوى ترفيهي، يناقش قضايا الأسرة  والمجتمع وقضايا المرأة والمشاكل التي تواجهها في الحياة.


وفي لقاء سابق مع موقع صدى البلد روت  "آلاء عبد العزيز"،  كيف تعرضت للتعذيب والتهديد من قبل زوجها  لمدة شهرين حابساً إياها في المنزل، ليتم تحررها من قبل الشرطة في واقعة مأساوية، لتظهر مؤخراً عبر فضاء مواقع التواصل الاجتماعي وهي تحتفي بخلعها الذي تعتبره انتصارًا  كبيرًا في حقها.
 

الا عبد العزيز مواقع التواصل الاجتماعي المذيعة ظهور اعلامي جديد اخبار منوعات ترفيه

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