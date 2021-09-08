بفستان مكشوف الساق.. الراقصة جوهرة تظهر بإطلالة تبرز أنوثتها|صور

نشرت الراقصة جوهرة، صورًا جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت جوهرة في الصور بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستانا جذابا بفتحة من الساق وذي أكمام مكشوفة، وتركت خصلات شعرها منسدلة بطريقة ناعمة أعلى الكتف، فيما وضعت المكياج ذات الألوان الترابية التي تخطف الأنظار.



وعلقت جوهرة علي الصور قائلة: "لقد لعن الله ذلك اليوم ، لكنني ما زلت مذهلًا لول 🔥❤️‍🔥😎 ذبح دائمًا"



وشاركت جوهرة في فيلم "الفلوس" مع تامر حسني الذي طرح شهر ديسمبر الماضي وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية.