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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أسرة تستغيث بالرئيس لعلاج ابنهم: نفسنا يتحرك ويعيش زي باقي الأطفال

صدى البلد

تلقى موقع "صدى البلد" الإخباري عبر خدمة بين الناس، استغاثة أسرة بسيطة الحال من كفر أبوعجوة، بالزقازيق، لمرض طفلهم "آدم مصطفى"، الذي يبلغ من العمر عامًا ونصف العام.

وعن تشخيص ووصف الحالة، أوضح الأهل في رسالتهم أنه: "مش بيتحرك ومش بيقعد ومش بيتقلب ومش بيتكلم تعبان علطول بصفة مستمرة والمناعة ضعيفة، وحجم الرأس صغير، وعنده ارتخاء في العضلات والأعصاب".

وتحمل أهله مصاريف كثيرة للعلاج، ولم يعد بمقدرتهم المزيد، وتابعوا في رسالتهم: "العلاج بتاعه غالي ومحتاج علاج طبيعي بمبلغ غالي كل شهر، واستلفنا من كل الناس وعملنا قروض من كل مكان".

واتجهوا به إلى عدد كبير من الأطباء،  وأشار عليهم أحدهم لضرورة خضوعه لعملية جراحية، وآخرين لجأوا للعلاج، وبقى الأمل الوحيد هو الدعاء بالشفاء من عند الله.

وتتجاوز مصاريف علاجه الألف جنيه في الشهر، ويشكوى دومًا من الحرارة العالية والكحة، ويخصع لجلسات علاج طبيعي بـ 750 جنيهًا، مما تحمل أسرته مصاريف طائلة فوق طاقتهم، ويعمل والده في شركة لا يتعدى دخله الـ 2000 جنيه، ويلجأ للاقتراض من أجل علاج ابنه.

ويطالب الأهل المسئولين وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتبني الحالة، وعلاجها على نفقة الدولة لعدم قدرة الأهل ماديًا، ومحاولة الوصول لتشخيص سليم لحالته وإنقاذ طفولته.

للتواصل مع الحالة على الرقم:

 01278602070 / 01143886567

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس”؛ حرصا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين شكوى الأهلي استغاثة أسرة استغاثة الوالدين استغاثة للرئيس الجمهورية مرض طفل

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