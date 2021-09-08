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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بين الكلام والظلام معرض للفنانة شيماء النجار بمركز محمود مختار الثقافي

لوحة فنية
لوحة فنية

يفتتح د. خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرضاً للفنانة شيماء النجار تحت عنوان "بين الكلام والظلام" وذلك يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر2021 في تمام السابعة مساءً في قاعة نهضة مصر بمركز محمود مختار الثقافي بالجزيرة، يستمر المعرض حتى 19 سبتمبر الجاري، تحت رعاية ا.د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة.
 

 


في أعمال معرضها تحاول الفنانة من خلال "الظلام" أن تعبر عن شعاع الظلام، الذي ينبعث من شعور معين فيحوله إلى مفهوم آخر بمشاعر أخرى متداخلة وعميقة قد لا تستطيع المعادلة الصحيحة الكشف عنها.. إنه ما يجري في العادة، عندما يكون لدى الشخص شعور ورؤية بمنظور مختلف يحكمها الظلام فيرى الأشياء بمدلولات واقعية لكنها مختلفة كلياً عن السائد والتقليدي، في واقع جديد لتحويل قوانين النور إلى قوانين ظلام .. كما تعبر "لوحات الكلام" عن اتجاه فني آخر ترصد خلاله أحاديث الأشياء ومجريات الحوار بين كل ما هو موجود على الأرض.. يمكن للحيوان أو الجماد أو الزرع الأخضر أن يقول كلمة ما تنطقها اللوحة.

 



شيماء محمد أسامة عبد النعيم، من مواليد مدينة القاهرة عام 1984، تخرجت من كلية الفنون الجميلة دفعة 2007 قسم التصوير الزيتي، وشاركت في عدة معارض فنية منها معرض (ما قبل التخرج) بقاعة قرطبة2007، ومعرض(مهرجان التشكيل المصري) بأتيلية القاهرة 2010، ومعرض (مكان وبحبه) بساقية عبد المنعم الصاوي، كما فازت بالمركز الثاني في مجال التصوير الزيتي مسابقة (نهر البحر) السنوية بمعرض ساقية عبد المنعم الصاوي.
 

 

خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرضا للفنانة شيماء النجار ن الكلام والظلام قاعة نهضة مصر بمركز محمود مختار الثقافي إيناس عبدالدايم وزير الثقافة

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