عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

من سرد الماء والصحراء إلى الإنسان.. ندوة أدبية ترصد تحولات الرواية الإماراتية

عبد الله العويس رئيس
عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة

تُنظم إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة الإثنين المقبل (الثالث عشر من سبتمبر)، ندوة أدبية تحت عنوان «الرواية الإماراتية من سرد الماء والصحراء إلى سرد الإنسان»، وذلك في قصر الثقافة بالشارقة حيث يحاضر فيها روائيون وأكاديميون.

وتأتي الندوة في ثلاثة محاور رئيسية، هي: الرواية وجماليات الاستجابة إلى متغيرات الواقع، وتجليات التجريب في الرواية المعاصرة، والرواية الإماراتية الآن.. سيرة الإنسان.

وقال عبد الله العويس، رئيس دائرة الثقافة: " تشهد الساحة الأدبية في الإمارات تناميا مستمرا لذا تقوم الدائرة بتنظيم ندوات أدبية متخصصة تكون قادرة على قراءة التحولات في الرواية والقصة الإماراتية والعربية".

وأضاف العويس: " واكبت الملتقيات الأدبية منذ انطلاقها حركة السرد المحلي والعربي عبر سلسلة فعاليات شهرية وفصلية وسنوية، لتصبح مرصداً يطلُّ على النشاط الروائي والقصصي".

وتابع رئيس دائرة الثقافة: "يشارك عدد من النقّاد في الندوة بوصفها واجهة نقدية، وباعتبارها سبيلاً إلى توطيد العلاقة بينهم، والإجابة عن سؤال نقدي مشترك في البناء الروائي والقصصي المتحوّل بطبيعته في فترات زمنية قصيرة".

تشمل الندوة على ثلاث جلسات نقدية، وتُستهل في قاعة المجلس في قصر الثقافة، ويرأس الجلسة الأولى حيث المحور الأول "الرواية جماليات الاستجابة إلى متغيرات الواقع" الأديب الإماراتي إبراهيم مبارك، وتحاضر فيها الأكاديميتان د. زينب الياسي ود. بديعة الهاشمي. 

أما الجلسة الثانية بمحورها الثاني "تجليات التجريب في الرواية المعاصر"، فتترأسها د. رحاب الكيلاني، ويحاضر فيها كل من القاص والناقد عزت عمر، والقاص إسلام أبو شكير.

ويترأس القاص الإماراتي محسن سليمان الجلسة الثالثة في محورها الثالث الذي يحمل عنوان "الرواية الإماراتية الآن ... سيرة الإنسان"، بمشاركة فتحية النمر وسامح كعوش.

يشار إلى أن ندوات السرد تنظمها إدارة الشؤون الثقافية دائرة الثقافة في الشارقة ضمن فعالياتها الساعية إلى إثراء المشهد الثقافي المحلي، ورصد التحولات التي شهدتها الرواية والقصة القصيرة الإمارتية انطلاقا من سياقاتها الاجتماعية والتاريخية، وصولا إلى علاقتها بالرواية المعاصرة، والاستجابة لمتغيرات الواقع.

 

 

إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة الرواية الإماراتية من سرد الماء قصر الثقافة بالشارقة عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة روائيون وأكاديميون

ترشيحاتنا

معاينة حريق الشرابية.. احتراق 12 محلا لبيع الأخشاب دون إصابات.. صور

24.1% انخفاضا في معدل الأمية في مصر خلال ثلاثين عاما

محمد صلاح مهدد بالغياب عن مباراتى مصر أمام ليبيا بتصفيات المونديال

مرسيدس تعلن خطتها الجديدة.. تقليل عدد الطرازات والاستغناء عن الأقل سعريا

إيثيل كينيدي.. أرملة أعلنت رفضها القاطع العفو عن قاتل زوجها

انتظام 2273 شركة في رفع وثائقها على منظومة الفاتورة الإلكترونية| تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وثائق سرية تكشف مفاجأة عن حقيقة ظهور كورونا ..ربما تغير كل شئ

الرئيس السيسي: مصر نجحت في دفع جهود التنمية بمختلف المجالات

محمد شبانة : حسن شحاتة مديرا فنيا لمنتخب مصر .. ضياء السيد مدربا عاما

خاص.. أزمة انضباطية لـ مصطفى محمد تهدد مستقبله في أوروبا

عرضه 450 قدماً .. كويكب ضخم يعبر الأرض في هذا الموعد

بيان ناري.. رابطة النقاد الرياضيين ترد على هجوم مدحت شلبي

فقد السيطرة على غرفة الملابس.. لاعبون طالبوا برحيل البدري قبل إقالته

مش برجع في كلامي.. مدحت شلبي يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد انتهاء إيقافه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القومي للحضارة يستقبل خالدة بوزار الأمين العام المساعد للأمم المتحدة.. صور

ما لا تعرفه من خبايا عن آبي أحمد.. مصدر غير متوقع يكشف كيف خدع الديكتاتور الجميع

عدو عدوي صديقي.. وبالشوكة والسكينة.. هكذا لعبت إيران مع طالبان بذكاء

بـ ملعقة الطعام أم عمود السرير.. كيف حفر الأسرى الفلسطينيون نفق سجن جلبوع

فيديو

فيديو جراف.. فائق السرعة| تعرف على مزايا القطار الكهربائي

فيديو جراف.. غياب وسفر وعملية جراحية.. إيمان الحصري ما القصة

خاص.. خالد صديق: الانتهاء من تطويرعواصم المدن خلال 5 سنوات بتكلفة 350 مليار جنيه.. فيديو

مش هنستورد منتجات أي كلام تاني.. كلمة السيسي كاملة في ميناء الإسكندرية

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: هل نحن على قدر المسئولية؟

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «4»

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

خالد عامر يكتب: رسائل تدريبات مكافحة الإرهاب

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

العمى!

د.محمود بكري

معركة الوعي (3)

مني أحمد

أفغانستان بين الماضي والحاضر

ريهام مازن

إطلالة راديو الأهرام !!!

إبراهيم النجار

واشنطن.. ماذا بعد الهزيمة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

كريمة أبو العينين

تجميل الفاحشة

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ