التعليم العالي: سنقبل 10 % من الطلاب بمرحلة تقليل الاغتراب

قال الدكتور عادل عبد الغفار ، المتحدث الإعلامي بإسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن مرحلة تقليل الاغتراب مخصصة لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، مشيرا إلى انه تم فتح المرحلة الأربعاء من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، لتستمر حتى يوم الأحد المقبل.

وأضاف " عبد الغفار" أن مرحلة تقليل الاغتراب هي التحويل إلى كلية مناظرة والتي تعد الأقرب جغرافيًا، مشيرا إلى أنه سيتم قبول نسبة 10% من المتقدمين هذا العام، وقد تزيد قليلًا وفق ما هاو متاح من أماكن بالكليات.



وقد انطلقت صباح اليوم مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات 2021.

وذلك بعد أن أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب اليوم الأربعاء لتستمر هذه المرحلة حتى يوم الأحد.

وأضاف " عبد الغفار " خلال مؤتمر صحفي له، أن مرحلة تقليل الاغتراب تشمل طلاب المرحلة الأولى والثانية من التنسيق.

بينما يمكن للطلاب راغبي التسجيل بمرحلة تقليل الاغتراب عبر هذا الرابط

